Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Infantinova šala razjezila angleške navijače

Davos, 23. 01. 2026 19.01 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Predsednik krovne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je na zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu z ne preveč posrečeno šalo razjezil angleške navijače. Odzvali so se v britanskem policijskem vrhu, kritični so bili tudi v združenju britanskih navijačev.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: AP

Šala, ki si jo je med govorom v Davosu privoščil Gianni Infantino, ni pomagala, pa niti ni bila točna, so sporočili iz britanskega policijskega urada za spremljanje navijačev. Infantino je med govorom v Davosu, ko je skušal odvrniti strahove in dvome zaradi najnovejših političnih napetosti glede letošnjega SP, predvsem tistega dela, ki ga bodo gostile ZDA, omenil tudi Katar in SP 2022. Tudi tam je bilo pred začetkom precej negotovosti, na koncu pa so bili vsi zadovoljni, je dejal prvi mož Fife, nato pa kot nekakšno zanimivost dodal še, da je bilo SP "posebno tudi zato, ker tam niso aretirali nobenega Britanca."

Angleški navijači
Angleški navijači
FOTO: AP

 "Morda je bilo mišljeno kot šala, ampak takšne pripombe niso niti točne, pa tudi prav koristne ne," je dejal Mark Roberts, odgovorni v britanskem policijskem oddelku za spremljanje navijačev. Nato je naštel podatke za prejšnja prvenstva, v Katarju res ni bilo nobene aretacije britanskih državljanov, v Rusiji štiri leta pred tem so aretirali tri zaradi manjših prekrškov, v Braziliji 2024 15, v Južni Afriki 2020 pa sedem. Dodal je, da je glede na veliko število navijačev, ki spremljajo svoje reprezentance na SP, najbrž precej držav, ki gostiteljem povzročajo več težav kot Britanci.

V britanskem združenju navijačev so bili prav tako ostri; Infantinu so svetovali, naj raje poskrbi za poceni vstopnice za SP 2026, namesto da zbija poceni šale na račun navijačev.

gianni infatnino šala angleški navijači

Trinity Rodman najbolje plačana nogometašica na svetu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
23. 01. 2026 19.20
Lik je skorumpirani tepec.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Depresivni igralec: 'Hollywood je šel v ...'
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Poročil se je s študentko
Poročil se je s študentko
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469