Infantinova šala razjezila angleške navijače

Šala, ki si jo je med govorom v Davosu privoščil Gianni Infantino , ni pomagala, pa niti ni bila točna, so sporočili iz britanskega policijskega urada za spremljanje navijačev. Infantino je med govorom v Davosu, ko je skušal odvrniti strahove in dvome zaradi najnovejših političnih napetosti glede letošnjega SP, predvsem tistega dela, ki ga bodo gostile ZDA, omenil tudi Katar in SP 2022. Tudi tam je bilo pred začetkom precej negotovosti, na koncu pa so bili vsi zadovoljni, je dejal prvi mož Fife, nato pa kot nekakšno zanimivost dodal še, da je bilo SP "posebno tudi zato, ker tam niso aretirali nobenega Britanca."

"Morda je bilo mišljeno kot šala, ampak takšne pripombe niso niti točne, pa tudi prav koristne ne," je dejal Mark Roberts, odgovorni v britanskem policijskem oddelku za spremljanje navijačev. Nato je naštel podatke za prejšnja prvenstva, v Katarju res ni bilo nobene aretacije britanskih državljanov, v Rusiji štiri leta pred tem so aretirali tri zaradi manjših prekrškov, v Braziliji 2024 15, v Južni Afriki 2020 pa sedem. Dodal je, da je glede na veliko število navijačev, ki spremljajo svoje reprezentance na SP, najbrž precej držav, ki gostiteljem povzročajo več težav kot Britanci.

V britanskem združenju navijačev so bili prav tako ostri; Infantinu so svetovali, naj raje poskrbi za poceni vstopnice za SP 2026, namesto da zbija poceni šale na račun navijačev.