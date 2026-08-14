Predsedniku Fife podporo umaknila tudi Nova Zelandija

Nova Zelandija je ena izmed zadnjih nacionalnih nogometnih zvez, ki so se odločile, da Giannija Infantina ne bodo podprle pri njegovi ponovni kandidaturi za predsednika Fife na kongresu marca prihodnje leto.
"Novozelandska nogometna zveza (NZF) je po temeljitem premisleku sprejela stališče, da so zadnje odločitve in poteze znotraj Fife omajale zaupanje ter poglobile razhajanja v mednarodnem nogometu. Položaj bi lahko izboljšala le neodvisna preiskava teh dejanj," so zapisali v izjavi.
Pri NZF so poudarili, da je svetovni nogomet trenutno na pomembni prelomnici. "V tem trenutku bi morale vse članice Fife podpreti boljše upravljanje, večjo odgovornost in transparentnost, saj so ti elementi ključni za ohranjanje zaupanja v vodstvo globalne nogometne organizacije," so dodali.
Izjava prihaja po srečanju članic Oceanske nogometne zveze (OFC), katere članica je tudi Nova Zelandija. Predstavniki članic so pozdravili odločitev o preklicu sporne prodaje svetovnega prvenstva, vendar Infantina niso neposredno pozvali k odstopu.
"Dobro upravljanje, transparentnost ter spoštovanje uveljavljenih institucionalnih postopkov so bistvenega pomena za učinkovito vodenje in dolgoročni razvoj nogometa," so sporočili iz OFC.
Infantino je bil ta teden znova deležen številnih kritik. Evropska, azijska ter nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov so ga v odprtem pismu obtožile, da je zaradi prevare izgubil njihovo zaupanje.
Fifa in njen predsednik vse očitke zavračata ter menita, da gre pri kritikah predvsem za poskus spodkopavanja avtoritete in vladavine krovne nogometne organizacije.
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