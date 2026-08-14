Predsedniku Fife podporo umaknila tudi Nova Zelandija

Nova Zelandija je ena izmed zadnjih nacionalnih nogometnih zvez, ki so se odločile, da Giannija Infantina ne bodo podprle pri njegovi ponovni kandidaturi za predsednika Fife na kongresu marca prihodnje leto.

"Novozelandska nogometna zveza (NZF) je po temeljitem premisleku sprejela stališče, da so zadnje odločitve in poteze znotraj Fife omajale zaupanje ter poglobile razhajanja v mednarodnem nogometu. Položaj bi lahko izboljšala le neodvisna preiskava teh dejanj," so zapisali v izjavi.

Pri NZF so poudarili, da je svetovni nogomet trenutno na pomembni prelomnici. "V tem trenutku bi morale vse članice Fife podpreti boljše upravljanje, večjo odgovornost in transparentnost, saj so ti elementi ključni za ohranjanje zaupanja v vodstvo globalne nogometne organizacije," so dodali.