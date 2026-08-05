Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet
Zgodba se razvija

Infantinu se trese stolček, oglasil se je tudi Wenger

Rabat, 05. 08. 2026 12.47 pred 6 minutami 2 min branja 17

Avtor:
STA J.B.
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Švicar je v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki svoje organizacije. Oglasil se je tudi Arsene Wenger z besedami, da za načrt predsednika Fife sploh ni vedel.

Gianni Infantino se je v želji po še večjem zaslužku znašel v ogromnih težavah.
Gianni Infantino se je v želji po še večjem zaslužku znašel v ogromnih težavah.
FOTO: AP

Sestanek poteka na afriškem sedežu Fife, ki se nahaja v kompleksu Mohamed VI v mestu Sale blizu Rabata, poroča francoska tiskovna AFP in se pri tem sklicuje na neimenovane vire.

Novinar AFP je pri enem od vhodov v kompleks opazil več vozil, med njimi tri kombije z zatemnjenimi stekli. Sestanek po navedbah vira ni bil odprt za javnost in zaenkrat niso bile objavljene nobene dodatne informacije.

Preberi še Obtožbe se na Fifo lepijo kot muhe na med

Bo Infantino povlekel edino častno potezo?

"Obeta se nam zelo napet sestanek. Nihče ne ve, kakšen bo njegov epilog," je za Sky Sports povedal novinar Kaveh Solhekol, poznavalec dogajanja na čelu mednarodne nogometne zveze.

"Ali bo vrgel brisačo, priznal poraz in rekel: 'Dovolj je, storil bom še edino častno stvar in se poslovil.' Ali pa se bo boril naprej in ostal na čelu Fife," je o možnostih povedal Solhekol, ki poudarja, da je Infantino v prvi vrsti politik. "Politik pa mora imeti vsaj nekaj instinkta. Če ga ima, potem mora videti, da izgublja podporo," je še dodal.

Tudi Arsene Wenger se je znašel na "črnem seznamu" Uefe, poroča BBC.
Tudi Arsene Wenger se je znašel na "črnem seznamu" Uefe, poroča BBC.
FOTO: AP

Wenger se brani: Nisem vedel, kaj kuje Infantino

Infantino je več kot očitno izgubil podporo tudi znotraj svoje organizacije. Vodja oddelka za globalni razvoj nogometa, legendarni trener Arsene Wenger je nedavno dejal, da je bilo absolutno nujno opustiti načrt privatizacije tekmovanj pod okriljem Fife.

"Zadnji dogodki v povezavi s Fifo si zaslužijo nekaj pojasnil. Poudariti moram, da nisem bil nikakor vpleten v snovanje teh načrtov, niti nisem zanje vedel," se je skušal Wenger kolikor se je le dalo distancirati od neuspele pobude. Zanimivo, da se je Wenger znašel med 18 imeni, ki jim je Uefa grozila s tožbo, če bi privatizacija tekmovanj uspela, kot si je to želel Infantino.

Presenetljiva izbira kraja sestanka

Natančni razlogi za izbiro Maroka kot prizorišča tega sestanka tako ostajajo nejasni. Afriška država bo sicer leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko gostila svetovno prvenstvo v nogometu. Obenem je bil Infantino v Maroku že prejšnji teden ob praznovanju dneva prestola te kraljevine.

nogomet fifa gianni infantino svetovno prvenstvo

Arsenal ujel prvega Brazilca

24ur.com Tožba proti Izraelu: Slovenije ne bo zraven
24ur.com Macron in Scholz gladita napetosti: 'Nemčija in Francija stojita tesno skupaj'
24ur.com Rasmussen po sestanku o Grenlandiji: Strinjamo se, da se ne strinjamo
24ur.com Začel se je 53. Svetovni gospodarski forum, Slovenijo zastopala Fajonova
24ur.com Messi: Neverjetno je, kaj se dogaja
24ur.com Francija sklicala novo krizno srečanje o Ukrajini in evropski varnosti
24ur.com Vse glasnejša ugibanja o investiciji Renaulta: Golob o obisku Macrona molči
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
05. 08. 2026 13.52
SDS prav gotovo podpira Infantina, že zaradi tega, ker jim je Čeferin trn v peti. Enkrat izdajalec, vedno izdajalec.
Odgovori
0 0
dark Cat
05. 08. 2026 13.47
A bojo mrbit organiziral nov pohod v Ceuto
Odgovori
0 0
dark Cat
05. 08. 2026 13.44
zgodba se razvija......pa sej niste resni!!
Odgovori
0 0
BrezPitt
05. 08. 2026 13.40
V Maroku:)) Dobro, da ni organiziral v okupirani Gazi.
Odgovori
+2
2 0
Ombolo
05. 08. 2026 13.39
Tukaj je Trump le kolateralna škoda, sam si je zakuhal godljo. Drifantino, pohlepnež, spelji se.
Odgovori
+4
4 0
okioki
05. 08. 2026 13.37
Naj mu Tramp da rdeči karton....
Odgovori
+5
5 0
street45
05. 08. 2026 13.35
Infantino bo še eden izmed tistih, ki bodo na grd način dojeli kaj se zgodi, ko te Trump ne rabi več.
Odgovori
+5
5 0
Slovenska pomlad
05. 08. 2026 13.33
Toda v SDS ga podpirajo...
Odgovori
+5
8 3
asdfghjklč
05. 08. 2026 13.30
Mene za predsednika. Jaz fuzbala ne maram, zato me noben klub in predsednik ne bo mogel podkupiti.
Odgovori
+3
3 0
Kimberley Echo
05. 08. 2026 13.37
Nepodkupljivih je na svetu morda 0.1%, vsi ostali smo podkupljivi "if the price is right".
Odgovori
+1
1 0
Malo_sutra
05. 08. 2026 13.29
Nic se njemu ne trese, tudi ce ne zmaga se bo spet vsedel na lep stolcek v drugi firmi.
Odgovori
+3
3 0
hypnosis
05. 08. 2026 13.26
Že včeraj bi bilo prepozno..
Odgovori
+1
1 0
machine
05. 08. 2026 13.00
Prej se stolček trese Čeferinu kot pa Infantinu.
Odgovori
-20
1 21
Fluxx
05. 08. 2026 13.08
Svečke bi to rade vidle ja. Ne vsega verjet kat vam vodja reče.
Odgovori
+10
13 3
Borec21
05. 08. 2026 13.10
Pobožne želje sds
Odgovori
+9
12 3
Dacar
05. 08. 2026 13.17
Nimaš pojma!
Odgovori
+6
6 0
BrezPitt
05. 08. 2026 13.38
Neprecenljivo videt kao domoljubne desnuharje, ki so proti uspešnim državljanom samo zato, ker niso na strani prečastitega ljubljenega večnega vodje jajota.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Kam z otroki v tej vročini? Na štirih ljubljanskih kopališčih vas čaka brezplačen vstop
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Tako je videti 32-letna lepotica v zadnjih trenutkih pred velikim dnem
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
Pred vsemi je razkrila nekaj, kar bi moralo ostati zasebno
vizita
Portal
Ali lahko klimatska naprava vpliva na krvni tlak? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se dogaja s telesom
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
cekin
Portal
Kovanec za 5 evrov prodajajo za več kot 60 evrov: navijači in zbiratelji ga že iščejo
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi trend zaradi dragih najemnin
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
'Rekli so mi, da sem debela': Georgina se je zaupala Ronaldu, njegov odgovor je navdušil
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
'Bra doping' pretresa kolesarstvo: lahko dodatek v nedrčku prinese zmago?
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
Slovenska pevka si je zategnila vozel na kopalkah in dvignila temperaturo
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
Spletna ljubezen ga je stala 18 tisočakov
dominvrt
Portal
Zvezdnica med čiščenjem razkrila trend, ki osvaja sodobne domove
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Pes ne renči? To še ne pomeni, da je miren
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
okusno
Portal
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Poletna dobrota, ki zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881