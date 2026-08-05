Infantinu se trese stolček, oglasil se je tudi Wenger

Gianni Infantino se je v želji po še večjem zaslužku znašel v ogromnih težavah. FOTO: AP

Sestanek poteka na afriškem sedežu Fife, ki se nahaja v kompleksu Mohamed VI v mestu Sale blizu Rabata, poroča francoska tiskovna AFP in se pri tem sklicuje na neimenovane vire. Novinar AFP je pri enem od vhodov v kompleks opazil več vozil, med njimi tri kombije z zatemnjenimi stekli. Sestanek po navedbah vira ni bil odprt za javnost in zaenkrat niso bile objavljene nobene dodatne informacije.

Bo Infantino povlekel edino častno potezo?

"Obeta se nam zelo napet sestanek. Nihče ne ve, kakšen bo njegov epilog," je za Sky Sports povedal novinar Kaveh Solhekol, poznavalec dogajanja na čelu mednarodne nogometne zveze. "Ali bo vrgel brisačo, priznal poraz in rekel: 'Dovolj je, storil bom še edino častno stvar in se poslovil.' Ali pa se bo boril naprej in ostal na čelu Fife," je o možnostih povedal Solhekol, ki poudarja, da je Infantino v prvi vrsti politik. "Politik pa mora imeti vsaj nekaj instinkta. Če ga ima, potem mora videti, da izgublja podporo," je še dodal.

Tudi Arsene Wenger se je znašel na "črnem seznamu" Uefe, poroča BBC. FOTO: AP

Wenger se brani: Nisem vedel, kaj kuje Infantino

Infantino je več kot očitno izgubil podporo tudi znotraj svoje organizacije. Vodja oddelka za globalni razvoj nogometa, legendarni trener Arsene Wenger je nedavno dejal, da je bilo absolutno nujno opustiti načrt privatizacije tekmovanj pod okriljem Fife. "Zadnji dogodki v povezavi s Fifo si zaslužijo nekaj pojasnil. Poudariti moram, da nisem bil nikakor vpleten v snovanje teh načrtov, niti nisem zanje vedel," se je skušal Wenger kolikor se je le dalo distancirati od neuspele pobude. Zanimivo, da se je Wenger znašel med 18 imeni, ki jim je Uefa grozila s tožbo, če bi privatizacija tekmovanj uspela, kot si je to želel Infantino.

Presenetljiva izbira kraja sestanka