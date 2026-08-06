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Nogomet

Infantinu 'žal za napake', a ostaja na mestu predsednika

Rabat, 06. 08. 2026 08.13 pred 34 minutami 4 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Gianni Infantino

Krizni sestanek, ki ga je v luči nedavnih dogodkov sklicala Mednarodna nogometna zveza (FIFA), ni pripeljal do večjih sprememb znotraj nogometnega sveta. Predsednik zveze Gianni Infantino se je skupaj z navzočimi sicer opravičil za napake pri projektu, s katerim je hotel del svetovnega prvenstva prodati zasebnim vlagateljem, a ostaja trdno na mestu enega najvplivnejših ljudi v nogometu.

Avto, v katerem je Gianni Infantino prišel na Fifin krizni sestanek v Rabatu
Avto, v katerem je Gianni Infantino prišel na Fifin krizni sestanek v Rabatu
FOTO: Profimedia

Tresla se je gora, rodila se je miš. Tako bi lahko opisali Fifin krizni sestanek, ki so ga vodilni možje Mednarodne nogometne zveze sklicali v Rabatu, kjer je sedež Fife v Afriki. Gianni Infantino je na srečanju zgolj potrdil to, kar je večini ljudi že znano: zaradi spodletelega načrta o prodaji dela tržnih pravic mundiala ne bo odstopil z mesta predsednika. Sestanek je bil, poleg laskanja samemu sebi, namenjen tudi zloglasnemu Fifa Forward Enterprise načrtu, ki na nezadovoljstvo Švicarja ni obrodil sadov.

Popolno zaupanje v svojega nadrejenega je izkazal eden njegovih najtesnejših sodelavcev, glavni sekretar Fife Mattias Grafstrom. Šved je bil interno sicer zelo kritičen do Infantinovih idej, a mu je pred očmi javnosti, ki si želi njegovega odstopa, seveda izkazal podporo. Začuda so navzoči na sestanku sicer sprejeli minimalno odgovornost in priznali nekatere napake pri zloglasnih rabotah, ki že teden dni krojijo diskurz nogometne javnosti. Zdi pa se, da jih je žal predvsem, da so bile njihove namere javnosti oznanjene predčasno in brez njihovega vedenja.

Gianni Infantino in Mattias Grafstrom
Gianni Infantino in Mattias Grafstrom
FOTO: Profimedia

Zgodbo je britanski medij The Times razkrinkal 28. julija, preden bi si lahko odgovorni izmislili dobro zgodbo, s katero bi prodajo mundiala lahko "prodali" navijačem. Po poročanju BBC-ja naj bi Infantino in Grafstrom na sestanku podpisala tudi pismo opravičila vsem 211 članicam Fife, ki niso bile seznanjene z načrtom. V njem sta se zavezala k temu, da se podobne stvari ne bodo ponavljale.

Kljub temu da so vsaj navidezno priznali del svojih napak, so pri Mednarodni zvezi v uradni izjavi poudarili, da v prihodnosti ne bodo dovolili "napadov na svojo integriteto."

Sedež Fifine afriške pisarne se nahaja v Rabatu
Sedež Fifine afriške pisarne se nahaja v Rabatu
FOTO: Profimedia

"Po umiku projekta je bilo dogovorjeno, da FIFA ne bo več dopuščala nobenih napadov na svojo integriteto, dobro upravljanje in ustrezne postopke ter da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito in ohranitev svojega imena ter ugleda," so se glasile besede, katerim se je marsikateri navijač, predvsem po dogodkih zadnjega tedna, glasno nasmejal. Infantinu je podporo izrekel tudi upravni odbor, s čimer so govorice o njegovem morebitnem odstopu dokončno poniknile. Psi lajajo, karavana gre naprej, bi lahko rekli.

Infantino je želel "prodati" tudi klubski nogomet

Tako imenovana Evropska superliga je v letu 2021 dodobra razburkala nogometno javnost in poskrbela za številne navijaške proteste širom sveta, s katerimi so nogometni privrženci jasno stopili po robu elitizaciji nogometa. Načrt, s katerim so hoteli največji nogometni klubi ustvariti lastno ligo in se tako dokončno odcepiti od "navadnega" nogometa, so takrat močno obsodili tudi pri Fifi. Zadnja razkritja britanskih novinarjev pa kažejo, da je Infantinu dišala tudi sprememba klubskega nogometa.

Superliga protesti
Superliga protesti
FOTO: AP

Dokumenti, ki so jih razkrili pri Guardianu jasno kažejo, da so bili v projekt superlige še kako vpleteni tudi številni veljaki pri Fifi. Obe entiteti sta si želeli skleniti kar 12 let dolgo sodelovanje, na mizi pa je bilo tudi preimenovanje tekmovanja v Fifino superligo. Jasno so razvidni tudi načrti o zloglasnem klubskem svetovnem prvenstvu. Ti bi velevali, da bi bilo tekmovanje, ki ga je v zadnjem letu Fifa močno spremenila v ekshibicijo, namenjeno čim večjim finančnim prilivom, v celoti povezano z novonastalo superligo.

Med člani Fife, ki so bili vpleteni v projekt, je bil pričakovano tudi Infantino. Orisi načrta jasno kažejo, da si je želel Švicar podrediti tudi klubski nogomet in tako zadati udarec Evropski nogometni zvezi (Uefa) na čelu z Aleksandrom Čeferinom. Po soglasnem odzivu nogometne javnosti, da čudovita igra ni naprodaj, se je Fifa tudi javno distancirala od projekta.

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
Gianni Infantino in Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

"Pri Fifi lahko nastanek superlige le odločno obsodimo. Gre za zaprt sistem, odcepljen od obstoječih institucij, lig, nacionalnih zvez, Uefe in Fife, ki deluje zunaj ustaljenega nogometnega sistema. Nobenega dvoma ni, da FIFA takšnemu projektu odločno nasprotuje," se je glasil njihov odgovor britanskemu časniku na družbenem omrežju X. Uradne izjave še niso izdali, a ne bi se zlagali, če bi rekli, da je Fifina beseda v zadnjem tednu dni močno izgubila na svoji teži.

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Amor Fati
06. 08. 2026 08.24
Kaj, a ste res pričakovali drastičen epilog? Kaj vi sploh veste v kakšnem kontroverznem svetu živimo?
Odgovori
0 0
i-mat
06. 08. 2026 08.15
Grozljivo, brez kančka integritete in človek, poln samega sebe. Nogomet bi ga moral nujno odstaviti!
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+1
1 0
jugatneme
06. 08. 2026 08.07
"Infantinu 'žal za napake', a ostaja na mestu predsednika", ostaja da, a kvečjemu do marca 2027, arivederci.
Odgovori
+1
1 0
machine
06. 08. 2026 08.01
Prav je tako Infantino. Ne se pustiti Čeferinu.
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-5
0 5
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