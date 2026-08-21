Infantino z novo idejo: SP do 15 let načrtoval kar v Disneylandu

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Ameriški mediji pišejo, da je Fifa že lani začela pogovore o organizaciji svetovnega prvenstva do 15 let, na katerem bi se na globalnem odru lahko predstavilo vseh 211 ekip članic. Čeprav je nogometna krovna organizacija decembra 2025 javno razpravljala o načrtu, ki je predvideval manjša igrišča in krajši čas tekem za mlade nogometaše, pa se tam po pisanju Athletica nikoli niso odkrito pogovarjali o realizaciji tega dogodka.

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Predsednik Fife Gianni Infantino naj bi kljub temu zbiral predloge, kako promovirati ta "nogometni festival", navdihnjen z bejzbolskim tekmovanjem Little League World Series, tradicionalnim vsakoletnim turnirjem za mlade igralce, ki ima tudi veliko televizijsko gledanost in temu primerne komercialne prihodke. Pogovori o projektu so začasno prekinjeni. Vseeno pa so znani glavni akterji. Infantino naj bi v izvedbo vključil nekdanjega predsednika mehiške zveze Juana Carlosa Rodrigueza, projekt naj bi podprla družba Eldridge Industries, ki jo vodi Todd Boehly, sicer tudi predsednik londonskega kluba Chelsea.

Todd Boehly FOTO: AP

Skupina poslovnežev je pripravila podroben predlog začetne različice tekmovanja, ki je bilo sprva namenjeno izključno fantom. Organizatorji naj bi se pogovarjali tudi s televizijsko mrežo ESPN o prenosih iz kompleksa Wide World of Sports, ki se nahaja v bližini Disneylanda v Orlandu.