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Nogomet

Infantino z novo idejo: SP do 15 let načrtoval kar v Disneylandu

Zurich, 21. 08. 2026 10.34 pred 55 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ju.R STA
Gianni Infantino

Po propadlem poskusu prodaje deleža pravic največjih tekmovanj Mednarodne nogometne zveze zasebnemu kapitalu prihajajo na dan nove podrobnosti. Portal The Athletic je poročal, da je predsednik Fife Gianni Infantino načrtoval organizacijo SP za igralce do 15 let, pri čemer naj bi bili odprtje in zaključna slovesnost v Disneylandu na Floridi.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Ameriški mediji pišejo, da je Fifa že lani začela pogovore o organizaciji svetovnega prvenstva do 15 let, na katerem bi se na globalnem odru lahko predstavilo vseh 211 ekip članic.

Čeprav je nogometna krovna organizacija decembra 2025 javno razpravljala o načrtu, ki je predvideval manjša igrišča in krajši čas tekem za mlade nogometaše, pa se tam po pisanju Athletica nikoli niso odkrito pogovarjali o realizaciji tega dogodka.

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Predsednik Fife Gianni Infantino naj bi kljub temu zbiral predloge, kako promovirati ta "nogometni festival", navdihnjen z bejzbolskim tekmovanjem Little League World Series, tradicionalnim vsakoletnim turnirjem za mlade igralce, ki ima tudi veliko televizijsko gledanost in temu primerne komercialne prihodke.

Pogovori o projektu so začasno prekinjeni. Vseeno pa so znani glavni akterji. Infantino naj bi v izvedbo vključil nekdanjega predsednika mehiške zveze Juana Carlosa Rodrigueza, projekt naj bi podprla družba Eldridge Industries, ki jo vodi Todd Boehly, sicer tudi predsednik londonskega kluba Chelsea.

Todd Boehly
Todd Boehly
FOTO: AP

Skupina poslovnežev je pripravila podroben predlog začetne različice tekmovanja, ki je bilo sprva namenjeno izključno fantom. Organizatorji naj bi se pogovarjali tudi s televizijsko mrežo ESPN o prenosih iz kompleksa Wide World of Sports, ki se nahaja v bližini Disneylanda v Orlandu.

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Podrobnosti o načrtih 56-letnega Švicarja in morebitni vlogi nove komercialne družbe, ki bi tržila pravice v nogometu, je vse več in Infantinovi nasprotniki medijem takorekoč vsak dan razkrivajo nove podrobnosti o, po njihovem mnenju, neverjetnih ambicijah.

Morda kot svetla točka izstopa predlog, da bi uvodno tekmo svetovnega prvenstva do 15 let po načrtih predsednika Fife igrala Izrael in Palestina, čeprav mu nasprotniki očitajo, da želi "igrati vlogo mirovnika v svetu potrošništva."

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KOMENTARJI3

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RUBEŽ
21. 08. 2026 11.30
Tako izgleda, ko človek izgubi kompas.
Odgovori
0 0
Pujček
21. 08. 2026 11.03
Ko so ti milijoni premalo in hlastno po milijardah. Srečo ima, da je lep in je pogosto na naslovnicah.
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+2
2 0
Tempus Fugit
21. 08. 2026 10.58
Mislim, da je čas da se tega sluzavca Infantina za vedno znebijo
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+5
5 0
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