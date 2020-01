Iniesta: Barcelonin način je malce grd, treba je spoštovati trenerja

"Barcelonin način je malce grd. Treba je spoštovati trenerja, ki vodi tvojo ekipo. Obnašanje kluba je nekaj, kar te lahko zelo boli," je bil za radio Onda Cero oster ljubljenec katalonskega ponosa, ki je kariero zaključil na Japonskem. "Valverdejeva situacija je zdaj zelo oslabljena," je potarnal Iniesta, ki mu ni bilo všeč, kako je Barcelona v Katarju javno snubila Iniestovega nekdanjega soigralca Xavija, ki se v trenerski vlogi zdaj dokazuje v Katarju. "Xavi sam najbolje ve, ali je pripravljen na vlogo glavnega trenerja Barcelone ali ne. Tako Koeman kot Xavi sta bila v Barceloni. Eden od njiju ima precej več izkušenj, a to ni nujno odločilno," je opozoril Iniesta.

"Z Bartomeuom ne govorim veliko, toda imava dober odnos, tako z njim kot z ljudmi, ki so v Barceloni," je še pojasnil Iniesta in tako za razliko od njegovega nekdanjega soigralca Carlesa Puyola ni javno kritiziral. "Pričakujem, da se bo stanje v Barceloni razrešilo, saj to kar se zdaj dogaja ni prijetno, niti za trenerja niti za igralce niti za navijače," je zaključil Iniesta.

Valverde že nekdanji?

Valverde je na ponedeljkov trening Barcelone prišel kar dve uri prej. Po poročanju Munda Deportiva se bo z njim sestal sam predsednik kluba Josep Maria Bartomeu, tega ob 15. uri čaka zasedanje izvršnega odbora kluba, kjer bo že več jasno o tem, ali bo Valverde ostal trener ali pa bo moral zapustiti klop katalonskega ponosa. Informacije virov blizu kluba so, da naj bi Valverde že danes postal nekdanji, po košarici Xavija pa naj bi klopi Kataloncev najbliže bilMaurico Pochettino. Omenja se šeQuiqueja Setiena, Gabija Milita in Thierryja Henryja.