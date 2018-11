Iniesta o boju z depresijo: Komaj sem čakal noč, da sem si odpočil

V takšni situaciji ne čutiš ničesar "Navdušenje je tisto, ki nas ljudi pomika naprej, v takšni situaciji pa nimaš nič, ne čutiš ničesar," je v pogovoru za La Sexto dejal Iniesta. "Komaj sem čakal, da pride noč, da bi lahko vzel tableto in si odpočil. Ko trpiš za depresijo, to nisi ti. Ko si tako ranljiv, je težko nadzirati trenutke v življenju," je osebno izpoved nadaljeval eden najboljših vezistov tega tisočletja.

V pogovoru za televizijo La Sextase je Andres Iniesta spominjal sezone 2009/10, ki so jo zaznamovale njegove številne poškodbe. Iniesta je bil dolgo časa vprašljiv za nastop na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, kjer pa je bil nato eden največjih zvezdnikov in je celo zabil gol za zmago Španije v finalu proti Nizozemski (1 : 0).

Rivalstvo, ki je preraslo v sovraštvo "Upal sem, da bi lahko vse življenje igral v Barci, a nisem mogel več dati sto odstotkov za ekipo. Mourinho? Bil je ključen za slabe odnose, ki so v tistem obdobju vladali na relaciji med Barco in Madridom," je nadaljeval Iniesta. "Kdo si ne bi želel, da vse skupaj ne bi šlo prek meja radikalnosti. To je zelo škodovalo reprezentanci, soigralcem. Bilo je nadrealistično. Nisi videl tistega rivalstva, ki je vladalo od nekdaj, toda sovraštvo. Takšen ambient se je ustvarjal in bilo je nevzdržno."

Za Real je navijal zgolj v jezi, selektor Hierro ga je 'razpi**il' "Ko sem bil majhen, sem pesti stiskal za Albacete in Barco. A po tem, ko nam je Barca nekega dne zabila sedem golov, sem se ujezil in začelo se je obdobje zmedenosti z Madridom,"je v smehu dejal Iniesta, bolj resen pa je bil ob vprašanjih o neuspešnem svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Iniesta se je v zelo znanem in večkrat objavljenem intervjuju iz otroštva sicer označil za navijača Reala, a trdi, da so ga v tistem času, ko je že igral za podmladek katalonskega ponosa, novinarji ujeli ravno v "obdobju zmedenosti".

"Ko je iz reprezentance odšel Julen Lopetegui, to s športnega vidika ni bilo pozitivno. To nikakor ni moglo biti pozitivno. Tisto, kar se slabo začne, se ponavadi tudi slabo konča. Zadnja tekma je bila smetana na vrhu torte. 'Mister' (začasni selektor Fernando Hierro, op. a.) je z menoj govoril pred to tekmo (poraz z Rusijo po enajstmetrovkah, op. a.). A kljub temu, da sva govorila pred in po tekmi, njegove odločitve nisem razumel, to pa sem mu tudi povedal. Spoštoval sem jo, a se nisem strinjal. Vseeno mi je bilo, kaj mi bo rekel. Jaz sem si želel le napredovanja. Bil sem raz**zden, lahko si predstavljate ..."je o tekmi osmine finala, na kateri je vstopil s klopi sredi drugega polčasa, nato pa uspešno izvedel tudi enajstmetrovko, še povedal Iniesta.