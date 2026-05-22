Iniesta se bo prvič preizkusil v trenerski vlogi

Njegova prva postaja bo Gulf United, klub iz Dubaja, ki nastopa v drugem kakovostnem razredu nogometa v Združenih arabskih emiratih. Gulf United je bil ustanovljen leta 2019, v zadnjih letih pa je hitro napredoval po nogometni piramidi v ZAE.

Po izjemni igralski karieri, v kateri si je status enega najboljših vezistov vseh časov zgradil predvsem pri Barceloni in španski reprezentanci, se Andres Iniesta podaja v trenerske vode.

Iniesta je igralsko kariero končal leta 2024, pred tem pa je po slovesu od Barcelone leta 2018 pet let igral za japonski Vissel Kobe, nato pa še eno sezono za Emirates Club v Združenih arabskih emiratih.

Španec je že ob slovesu od nogometa namignil, da želi ostati povezan z igro. Takrat je dejal, da bi se nekoč rad vrnil tudi v Barcelono, če bi lahko klubu pomagal v drugačni vlogi. "Rad bi se nekoč vrnil v Barcelono. Ko bom začutil, da lahko v drugi vlogi prispevam podobno, kot sem kot igralec, bi bil tega zelo vesel," je povedal ob koncu kariere.

Njegova pot nekoliko spominja na pot nekdanjega soigralca Xavija Hernandeza, ki je trenersko kariero začel v Katarju pri Al Saddu, nato pa se vrnil na klop Barcelone.