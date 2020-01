Iniesta: V tandemu s Xavijem na klopi Barce? Ne zveni slabo

Nekoč nepogrešljivi član nepozabne generacije Barcelone, ki je pred dobrim desetletjem pod vodstvom še ene živeče legende moštva s kultnega Camp Noua Josepa "Pepa" Guardiole rušila vse pred seboj, se je v daljšem pogovoru v priljubljenem podcastu 'El Partidazo' de Cope med drugim dotaknil tudi možnosti, da bi z velikim prijateljem Xavijem Hernandezom nekega dne skupaj sedla na vročo trenersko klop katalonskega ponosa. "Dvojec Xavi-Iniesta na klopi Barcelone ne zveni slabo. Čeprav nikoli nisem izjavil, da bom po končani karieri nogometaša poprijel za trenersko delo, pa bi me ta možnost v neki daljši perspektivi vsekakor zanimala," je kot iz topa izstrelil danes 35-letni vezist japonskega prvoligaša Vissel Kobeja, s katerim ima Andres Iniesta podpisano še dveletno pogodbo. "Na Japonskem se počutim odlično. Od prvega dne so me ljudje iz kluba in okolice sprejeli z odprtimi rokami, za kar sem jim izjemno hvaležen. Ni bilo lahko v jeseni kariere zamenjati klubskega okolja, kaj šele celino. Tu je še časovna razlika, pa povsem drugačno podnebje ... A z družino smo se povsem privadili na tukajšnje razmere, tako da uživamo v vsem, kar nam nudi Japonska. tako da ne razmišljam o predčasnem zaključku aktivne kariere," je Iniesta ovrgel možnost skorajšnjega konca izjemne nogometne poti.

Tudi Bartomeu priznal, da to ni bil pravšnji način

V zadnjih dneh je bila v središču nogometnega živeža trenerska zamenjava v Barceloni, kjer je tokratni gost podcasta Radia Marca dosegel oziroma osvojil vse, kar se je doseči/osvojiti dalo. "Ko so me poklicali španski novinarji, sem dejal, da je bil način zamenjave malce čuden oziroma neustrezen, če želite. Ne nazadnje je to priznal tudi sam predsednik kluba Josep Maria Bartomeu. Menim, da bi o svojih namerah morali najprej obvestiti tedaj še aktualnega trenerja Ernesta Valverdeja, ki je ne glede na vse v zadnjih dveh letih in pol opravil veliko dobrega dela. Konec koncev je svojemu nasledniku pustil zasedbo, ki zaseda vrh prvenstvene razpredelnice," je pogovor o trenerski zamenjavi pri najljubšem klubu začel Iniesta in nadaljeval:



"Slišal sem se z obema, tako z Ernestom (Valverdejem, op. p.) kot tudi z njegovim naslednikom Quiquejem Setienom. Situacija ni rožnata, saj si tekme sledijo ena za drugo, zdaj se je poškodoval še Luis Suarez, kar je močan udarec za moštvo, ki naskakuje lovorike v vseh tekmovanjih, v katerih nastopa. Kolikor mi je znano, Setien goji napadalen nogomet s posestjo žoge. Zato upam in mu želim veliko sreče pri delu ter da preživi lepo in uspešno obdobje na klopi Barcelone."



Pique predsednik, Xavi trener, Puyol športni direktor Blaugrane?

Ko je ob koncu pogovora beseda stekla o možnosti, da bi nekoč najvidnejši člani nepozabne generacije Barcelone vnovič združili moči v drugačnih vlogah, je Iniesta dejal: "Za Xavija ni potrebno izgubljati odvečnih besed. Je strokovnjak prihodnosti, ki ima sodoben pogled na razvoj nogometne igre kot celote. Poseduje mirnost, uglajenost in predvsem znanje, kar je navsezadnje najpomembnejše, če se bo resneje želel ukvarjati s trenerskim poklicem. Pique se vidi v uradniških vodah, Carles (Puyol, op. p.) pa je bil steber šampionske generacije Barcelone. Nekdo, na katerega se lahko vselej zaneseš. Zato ne bi imel nič proti, če bi nekega dne znova združili moči in popeljali Barcelono do novih velikih uspehov."