Inter po zmagi v Brescii (začasno) na vrh Serie A

Inter je pred dnevi z zmago proti Borussii v Ligi prvakov močno povečal možnosti po napredovanju v izločilni del, v domačem prvenstvu pa je še bolj prepričljiv in edini lovi korak s serijskim italijanskim prvakom Juventusom. Milančani so proti povratniku med italijansko elito lovili novo zmago in (vsaj začasni) prevzem vodilnega mesta v ligi.Inter je pričakovano prevzel pobudo, do zadetka pa prišel po srečnih okoliščinah, ko se je na prvi pogled nenevaren strel Argentinca Lautara Martineza odbil od domačega branilca in končal v mreži. Brescia, ki ji v napadu "poveljuje"Mario Balotelli, se po prejetem zadetku ni predala in z veliko mero borbenosti enakovredno kljubovala favoriziranim gostom, ki so s "pragmatično" igro držali minimalno vodstvo, nekajkrat pa jih je z odličnim posredovanjem reševal Slovenec na vratih črno-modrih Samir Handanović. Brescia je bil v uvodu v nadaljevanje veliko boljši nasprotnik, gostje so bili celo stisnjeni pred svoj gol, a domači premoči niso kronali. V trenutkih domače nadvlade je po hitrem protinapadu v 63. minuti fantastično z roba kazenskega prostora sprožil Belgijec Romelu Lukaku in neubranljivo zadel. Borbene gostitelji so še naprej poskušali, Handanović je z nekaj posredovanji Inter sprva še reševal, pri poskusu Paula Bisolija pa je bil brez moči. Z nekaj mukami so gostje le ubranili minimalno prednost.



Izid:

Brescia - Inter 1:2 (0:1)

Bisoli 76.; Martinez 23., Lukaku 63.