Inter po remiju z Romo ostaja na vrhu lestvice

Inter je bil po 14. krogih na vrhu lestvice Seria A, s točko prednosti pred torinskim Juventusom (37:36), Roma je zasedala peto mesto. Milančani so bili pred derbijem v dobri formi, nanizali so pet zaporednih zmag v Serie A, na San Siru so gostili Romo. Trener domačih Antonio Conte je izbral naslednjo začetno enajsterico: Samir Handanović, Diego Godin, Stefan de Vrij, Milan Skriniar, Antonio Candreva, Matias Vecino, Borja Valero, Marcelo Brozović, Cristiano Biraghi, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez.

Gostujoči trener Paulo Fonseca pa se je odločil za naslednjo postavo: Antonio Mirante, Davide Santon, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Amadou Diawara, Jordan Veretout, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Nicolo Zaniolo.

tekma

Nerazzurri, v njihovih vrstah je "vroč" napadalec Lautaro Martinez, ki je dosegel 10 golov na zadnjih 12 tekmah v vseh tekmovanjih, so računali, da bodo ubranili vrh lestvice v Serie A. To jim je uspelo, a izid ni bil navdušujoč, tekma se je razpletla brez golov (0:0). Vratar Rome Antonio Mirante je imel več dela od tekmeca in je ubranil nekaj zahtevnih žog, domači kapetan Samir Handanović, tudi branil celo tekmo in Inter je bil boljši tekmec že v prvih 45 minutah, a golov ni bilo, najlepši priložnosti sta imela Lukaku in Brozović, v drugem pa Vecino. Gledalci niso prišli na račun, kar se tiče golov in tudi tokratni derbi, podobno kot trije pred njim, se je končal z remijem.

Inter nov, še težji test, čaka v Ligi prvakov, saj bodo gostili Barcelono.