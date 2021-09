Handanović in Iličić sta se v dramatičnem obračunu razšla z remijem

V derbiju šestega kroga sta se udarila Inter in Atalanta, dva člana elitne Lige prvakov. Že na samem začetku – natančneje v peti minuti tekme – je zadel Lautaro Martinez , ki je podajo Nicoloja Barelle s silovitim strelom pod prečko matiral povsem nemočnega vratarja Juana Mussa . Atalanta je po prejetem zadetku vse svoje sile usmerila v napad, bila nekajkrat nevarna s streli s polrazdalje, nato pa je Ruslan Malinovskij pičil s strelom z leve strani z levico. Ukrajinski reprezentant je z z(a)vitim strelom prelisičil slovenskega vratarja Samirja Handanovića , ki kljub paradi do žoge ni uspel priti, ta je ob diagonalnem strelu Ukrajinca romala v malo mrežico Interjevih vrat. Atalanta je še pred iztekom prvega polčasa prišla do vodstva, Rafael Toloi je bil tisti, ki je odbitek Handanovića po novem projektilu Malinovskija pretvoril v 'lahek' zadetek.

V drugem polčasu se je z obrambo izkazal Handanović že v 48. minuti, ko je z neposredne bližine sprožil danes razigrani Malinovskij. Jose Luis Palomino pa je nato v naslednji akciji s kota sprožil z glavo za las mimo Interjevih vrat. V 51. minuti je Atalanta znova zagrozila, in sicer je Malinovskij s prostega strela zatresel okvir Interjevih vrat. Handanović je že bil premagan, toda rešila ga je leva vratnica. V 59. minuti pa je bil izjemno nevarne Inter, a se je vratar Musso izkazal s krasno obrambo Matiasu Vecinu, ko je ta sprožil z glavo z desne strani. V 62. minuti je priložnost za igro pri Atalanti dočakal tudi slovenski reprezentant Josip Iličić. Ta je zamenjal prav Malinovskija, a ko je ukrajinski vezist zapustil igro, je igra Atalante malce padla. Inter je to izkoristil kaj kmalu, Edin Džeko je odbitek z neposredne bližine zlahka pospravil v nebranjeno mrežo Atalante za izenačenje na 2:2. V 83. minuti so domači nogometaši zahtevali igro z roko gostujočega branilca Meriha Demirala, toda glavni sodnik tekme Fabio Maresca ni pokazal na belo piko, so pa situacijo pogledali sodniki v VAR-sobi in glavnemu sporočili, da je šlo za igro z roko, tako da je Maresca naposled le pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je izvedel branilec Federico Dimarco, a zadel le prečko. Le nekaj minut zatem pa je zadela Atalanta, Roberto Piccoli je z desetih metrov iz obrata matiral Handanovića, ki je slabo posredoval ob strelu po sredini vrat, toda VAR je zadetek razveljavil, saj da je žoga že prečkala avt črto na začetku Atalantine akcije. Glavni sodnik tekme je gol gostov tako razveljavil, ostalo je pri delitvi točk (2:2).

AC Milan vsaj začasno skočil na vrh lestvice

V prvi sobotni tekmi Serie A je AC Milan prišel do zmage v La Spezii. Goste iz Milana je v vodstvo povedal vsega 19-letni Daniel Maldini, sin legendarnega Paola Maldinija, na 1:1 pa je v 80. minuti izenačil Daniele Verde. Ko je že kazalo, da se bosta ekipi razšli z neodločenim izidom, pa je 'pičil' Brahim Diaz. 22-letni španski vezist je z golom v 86. minuti poskrbel za nove tri točke AC Milana. Milančani ostajajo neporaženi v domačem prvenstvu, na šestih dosedanjih tekmah so zbrali pet zmag in en remi (16 točk). Po le remiju Interja je zdaj AC Milan na vrhu lestvice, a ima ob tem tekmo več kot zasedba Napolija, ki je do zdaj edina nanizala pet zmag na petih tekmah.

Serie A, 6. krog:

Inter - Atalanta 2:2 (1:2)

Martinez 5., Džeko 71.; Malinovskij 30., Toloi 38.

(Josip Iličić (Atalanta) je v igro vstopil v 62. minuti, Handanović (Inter) je branil vso tekmo)

Dimarco (Inter) je zapravil 11-metrovko v 85. minuti tekme

Spezia - AC Milan 1:2 (0:0)

Verde 80.; Maldini 48., Diaz 86.