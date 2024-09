Inter brez težav odpravil Atalanto

Na uvodnih tekmah 3. kroga italijanskega prvenstva sta slavila Inter iz Milana in Torino. Nerazzurri so s 4:0 ugnali Atalanto, Torino pa je v izdihljajih tekme premagal Venezio z 1:0. Slovenski nogometaš v vrstah beneške ekipe Domen Črnigoj ni dobil priložnosti za dokazovanje. Inter in Torino sta na vrhu razpredelnice, oba imata po sedem točk.