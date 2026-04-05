Inter brez usmiljenja koraka proti naslovu

Inter je danes nadigral Romo s 5:2. Uvodni gol so Milančani zabili že po 60 sekundah igre, gostje iz prestolnice so izenačili v 40. minuti, njihovih upov pa je bilo konec v začetku drugega dela, ko je Inter zabil še dva zadetka in rešil vprašanje zmagovalca.

Dva zadetka za Inter je dosegel Lautaro Martinez, ki je tako povečal vodstvo na lestvici strelcev italijanskega prvenstva. Pred najbližjim zasledovalcem Anastasiosom Dovikasom (Como) ima pet golov prednosti (16:11).

V soboto so bili odigrani dvoboji Sassuolo - Cagliari 2:1, Verona - Fiorentina 0:1 in Lazio - Parma 1:1, danes sta tri točke osvojila še Bologna pri Cremoneseju (2:1) in Torino v Pisi (1:0), v ponedeljek pa sledijo še dvoboji Udinese - Como, Lecce - Atalanta, Juventus - Genoa in ob 20.45 Napoli - Milan.