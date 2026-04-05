Nogomet

Inter brez usmiljenja koraka proti naslovu

Milano, 05. 04. 2026 23.14 pred 22 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Lautaro Martinez

Nogometaši milanskega Interja so vse bližje 21. naslovu italijanskega prvaka. Sedem krogov pred koncem prvenstva imajo ob tekmi več devet točk prednosti pred Milanom oziroma deset pred Napolijem. Slednja se bosta pomerila v zadnji tekmi 31. kroga serie A v ponedeljek zvečer.

Inter je danes nadigral Romo s 5:2. Uvodni gol so Milančani zabili že po 60 sekundah igre, gostje iz prestolnice so izenačili v 40. minuti, njihovih upov pa je bilo konec v začetku drugega dela, ko je Inter zabil še dva zadetka in rešil vprašanje zmagovalca.

Dva zadetka za Inter je dosegel Lautaro Martinez, ki je tako povečal vodstvo na lestvici strelcev italijanskega prvenstva. Pred najbližjim zasledovalcem Anastasiosom Dovikasom (Como) ima pet golov prednosti (16:11).

V soboto so bili odigrani dvoboji Sassuolo - Cagliari 2:1, Verona - Fiorentina 0:1 in Lazio - Parma 1:1, danes sta tri točke osvojila še Bologna pri Cremoneseju (2:1) in Torino v Pisi (1:0), v ponedeljek pa sledijo še dvoboji Udinese - Como, Lecce - Atalanta, Juventus - Genoa in ob 20.45 Napoli - Milan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 31. krog:

- sobota, 4. april:

Sassuolo - Cagliari 2:1 (0:1)

Verona - Fiorentina 0:1 (0:0)

(Sandija Lovrića ni bilo v ekipi Verone)

Lazio - Parma 1:1 (0:1)

- nedelja, 5. april:

Cremonese - Bologna 1:2 (0:2)

Pisa - Torino 0:1 (0:0)

Inter - Roma 5:2 (2:1)

- ponedeljek, 6. april:

12.30 Udinese - Como

15.00 Lecce - Atalanta

18.00 Juventus - Genoa

20.45 Napoli - Milan

