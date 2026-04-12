Inter do težko priborjene zmage proti Comu

Como je sicer bolje začel, tudi skupno več streljal, a je bil Inter učinkovit, posebej Marcus Thuram (45., 49.) in Denzel Dumfries (58., 72.), ki sta oba prispevala po dva zadetka. Za domače, ki so vodili z 2:0, sta bila sprva uspešna Alex Valle (36.) in Nico Paz (45.), v 88. minuti pa je z bele pike zadel Lucas Da Cunha in napovedal zanimivo končnico.
Zasedba Cesca Fabregasa je še enkrat dokazala, da je ena bolj gledljivih ekip v ligi, saj je pritiskala do konca, imela priložnosti, zadela tudi prečko v sodniškem dodatku, a je ostalo pri zmagi Interja, ki trdno vodi, Como pa je peti. Prva štiri mesta vodijo v ligo prvakov.
Spodrsnilo je drugouvrščenemu Napoliju, ki je na gostovanju pri Parmi igral 1:1. Po vodstvu domačih že v prvi minuti je točko Neapeljčanom priigral Scott McTominay v 60. minuti.
Genoa je premagala Sassuolo z 2:1, obe ekipi sta cel drugi polčas igrali z igralcem manj, zmagoviti gol pa je dosegel Caleb Ekuban v 84. minuti. Bologna je gostila Lecce in zmagala z 2:0.
Nogometaši Milana so v soboto doživeli nov poraz, že tretjega na zadnjih štirih tekmah. Tokrat so rdeče-črni morali priznati premoč Udineseju, ki je v Milanu slavil s 3:0.
Dvoboj Atalante in Juventusa se je končal z zmago slednjega z 1:0, Cagliari je premagal Cremonese z 1:0, Torino pa je z 2:1 odpravil Verono, pri kateri tudi tokrat ni bilo Sandija Lovrića.
Že v petek je Roma s 3:0, vse tri gole je dosegel Donyell Malen, ugnal Piso. V ponedeljek bosta igrala še Fiorentina in Lazio.
Inter vodi z 72 točkami, Napoli jih ima 65, Milan 63, Juventus 60, Como 58, Roma 57, Atalanta pa 53. Glede obstanka v ligi najslabše kaže Veroni in Pisi s po 18 točkami.
* Izidi 32. kroga Serie A:
Roma - Pisa 3:0 (2:0)
Cagliari - Cremonese 1:0 (0:0)
Torino - Verona 2:1 (1:1)
(Sandija Lovrića ni bilo v ekipi Verone)
Milan - Udinese 0:3 (0:2)
Atalanta - Juventus 0:1 (0:0)
Genoa - Sassuolo 2:1 (1:0)
Parma - Napoli 1:1 (1:0)
Bologna - Lecce 2:0 (1:0)
Como - Inter 3:4 (2:1)
