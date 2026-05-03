Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Inter do 21. prvenstvene zvezdice

Milano, 03. 05. 2026 22.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Inter - Parma

Nogometaši Interja so 21. postali italijanski prvaki. Tretji naslov v zadnjih šestih sezonah so si zagotovili tri kroge pred koncem Serie A, potem ko so doma premagali Parmo z 2:0.

Inter ima pred najbližjim zasledovalcem Napolijem 12 točk prednosti in že lahko začne priprave na naslednji cilj sezone, finale italijanskega pokala sredi maja proti Laziu. Pri slednjem bo sicer gostoval že v prihodnjem prvenstvenem krogu.

Inter - Parma
Inter - Parma
FOTO: AP

Zasedba trenerja Cristiana Chivuja je najboljša ekipa prvenstva tako doma kot v gosteh, tam je z gol razliko +32 izboljšala celo 60 let star klubski rekord, ima pa tudi prva dva strelca Serie A. Lautaro Martinez je pri 16 zadetkih, Marcus Thuram pa jih je zbral 13. Slednji ga je tokrat zabil v sodnikovem podaljšku prvega polčasa za 1:0, Martinez pa je bil podajalec pri drugem zadetku Henrika Mhitarjana v 80. minuti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet serie a inter

Maribor izgubil pri Radomljah, Koper premagal Muro

Bačena pirotehnika tijekom komemoracije za žrtve masakra u Beogradu
Djevojka (16) se utopila snimajući video za TikTok, obitelj neutješna - 'Bila je draga i puna ljubavi'
Stanari čuli udarce i zapomaganje: Otkačio se lift dok je dijete bilo u njemu
Četiri horoskopska znaka koja imaju najveće šanse za razvodom
Kaos na cestama nakon produženog vikenda
Je li kraj lažnim dojavama o bombama u Hrvatskoj?
Posljednji intervju Ayrtona Senne u životu - 'Jeste li vi iz Hrvatske, kakva je situacija s ratom kod vas?
Teška prometna nesreća na Jadranskoj magistrali
Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović komentiraju Veliku nagradu Miamija
Hrvatski olimpijski odbor demantirao medije o navodnim izvidima
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Imate doma trmastega bikca?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
3 horoskopski znaki, ki so pravi mojstri za odkrivanje laži.
3 horoskopski znaki, ki so pravi mojstri za odkrivanje laži.
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692