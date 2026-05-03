Inter do 21. prvenstvene zvezdice

Inter ima pred najbližjim zasledovalcem Napolijem 12 točk prednosti in že lahko začne priprave na naslednji cilj sezone, finale italijanskega pokala sredi maja proti Laziu. Pri slednjem bo sicer gostoval že v prihodnjem prvenstvenem krogu.

Zasedba trenerja Cristiana Chivuja je najboljša ekipa prvenstva tako doma kot v gosteh, tam je z gol razliko +32 izboljšala celo 60 let star klubski rekord, ima pa tudi prva dva strelca Serie A. Lautaro Martinez je pri 16 zadetkih, Marcus Thuram pa jih je zbral 13. Slednji ga je tokrat zabil v sodnikovem podaljšku prvega polčasa za 1:0, Martinez pa je bil podajalec pri drugem zadetku Henrika Mhitarjana v 80. minuti.