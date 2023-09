Inter do nove zmage, poraz Udineseja, le remi Napolija

Inter je do zmage proti zadnjeuvrščenemu Empoliju, ki ima po petih krogih prav toliko porazov in sploh še ni dosegel gola, prišel po zaslugi zadetka Federica Dimarca v 51. minuti. Lovro Štubljar ni branil za domačo zasedbo.

V Vidmu je gostovala Fiorentina in slavila, potem ko sta zadela Lucas Martinez Quarta v 32. in Giacomo Bonaventura v 92. minuti. Jaka Bijol je za Videmčane, ki so pri dnu lestvice s tremi točkami, igral celo tekmo, Sandi Lovrić je v igro vstopil v 63. minuti, Davida Pejičića pa ni bilo v ekipi.

Brez zadetka so ostali tudi nogometaši Napolija, ki jim v novi sezoni nikakor ne gre. Tokrat so z 0:0 remizirali proti Bologni. Atalanta pa je z 2:0 ugnala predzadnji Cagliari, strelca za zmagovalce sta bila Ademola Lookman v 33. in Mario Pašalić v 76. minuti.

V soboto je Milan z 1:0 odpravil Verono, Sassuolo je s 4:2 premagal Juventus in mu zadal prvi poraz v sezoni, Lazio in Monza pa sta igrala 1:1.

V petek sta se Salernitana in Frosinone brez Matjaža Kamenšek-Pahića razšla z 1:1, Lecce pa je z 1:0 premagal Genoo in z 11 točkami vztraja pod vrhom lestvice.

Lecce je trenutno tretji, za vodilnim Interjem, ki je ob Lecceju še edini neporažen, zaostaja štiri točke, drugi je Milan z 12 točkami, po 10 jih imata Juventus in Fiorentina, Atalanta pa je pri devetih točkah.