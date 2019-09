Inter dobil milanski derbi in ostaja na vrhu italijanskega prvenstva

Nogometaši Interja so hitro pozabili na neposrečen uvod v sezono Lige prvakov, saj so na vročem mestnem derbiju ugnali Milan. Samir Handanović in soigralci so slavili z 2:0, v drugem polčasu sta zadela Marcelo Brozović in Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku je z zadetkom utišal glasne Milanove navijače. FOTO: AP Prvo večjo priložnost na tekmi je zapravilRomelu Lukaku, čigar strel je odlično ubranil Gianluigi Donnarumma. Vratar Milana se je minuto kasneje znova izkazal, ko je bil v priložnostiLautaro Martinez. 20-letni vratar je bil v 35. minuti še tretjič v središču pozornosti po zaustavljenem streluDanila D'Ambrosia. Gostujoče navijače je v delirij prvič na tekmi spravil argentinski napadalec Martinez, a je bil njegov zadetek po daljšem sodniškem pregledovanju s pomočjo VAR-a razveljavljen. Črno-modri so bili boljši tekmec tudi v drugem delu igre, kar se jim je obrestovalo v 49. minuti. Stefano Sensije podal Marcelu Brozoviću, ki je z zvrhano mero sreče premagal nemočnega Donnarummo. Tudi tokrat je bil aktiviran video sodnik, ki pa je le potrdil, da je bil zadetek regularen. Čeprav so zaostajali, si nogometaši Milana v nadaljevanju niso uspeli pripraviti večjih priložnosti. V 78. minuti je Nicolo Barellaposlal natančen predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil najvišji Lukaku. Belgijec je tako zapečatil usodo rdeče-črnih, ki so edini resen strel na vrata Samirja Handanovića sprožili v 86. minuti, ko je zapretil Theo Hernandez. Inter ima tako po štirih tekmah prav toliko zmag in je z 12 točkami sam na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Sledi mu Juventus z dvema točkama manj. Milan je še drugič v sezoni ostal brez točk in jih ima na svojem računu trenutno šest.