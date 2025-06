Inter in Napoli bosta za naslov obračunala v zadnjem krogu

Nogometaši Interja so dvakrat povedli proti Laziu, gostje pa so obakrat uspeli izenačiti in iztržili točko proti Nerazzurrom. Remi Interja je razveselil zlasti navijače Napolija, ki je zgolj remiziral proti Parmi, vendar ostaja na vrhu lestvice italijanskega prvenstva. Je pa pomembno zmago v boju za uvrstitev v evropska tekmovanja slavila Roma, s 3:1 je ugnala Milan.

Inter si je razdelil točke z Laziem FOTO: AP icon-expand

Inter je bil v prvem polčasu več pri žogi, a si pravih priložnosti ni ustvaril. Do nje pa je prišel Lazio, ko se je pred Yannom Sommerjem sam znašel Gustav Isaksen, toda Danec je bil premalo natančen, da bi premagal švicarskega vratarja. Ob koncu prvega polčasa pa je premoč domačih iz prve prave priložnosti za Inter potrdil Yann Biseck. V drugem polčasu je ob minimalnem vodstvu Inter prepustil pobudo Laziu, kar so gostje tudi izkoristili, ko je v 72. minuti izenačil 37-letni Pedro. Nerazzurri so takoj postali napadalnejši in dobrih pet minut zatem jih je Denzel Dumfries ponovno povedel v vodstvo. A Lazio je poskušal do konca in uspel izenačiti na San Siru. Priigral si je enajstmetrovko, ki jo je Pedro ob izteku rednega dela tekme tudi zanesljivo izvedel. Do konca tekme je sicer Inter znova zatresel mrežo, toda zadetek je bil razveljavljen.

Parma - Napoli FOTO: Profimedia icon-expand

Ob delitvi točk na San Siru so si oddahnili v Napoliju. Kljub temu, da so s Parmo zgolj remizirali, namreč ostajajo na vrhu lestvice s točko prednosti pred Interjem.

V italijanskem prvenstvu ostaja na voljo zgolj še ena vstopnica za Ligo prvakov, poleg vodilnih Napolija in Interja si jo je že zagotovila tudi Atalanta.

Udinese - Juventus FOTO: Profimedia icon-expand

Četrto mesto, ki še vodi v najelitnejše nogometno klubsko tekmovanje, trenutno s 67 točkami zaseda Juventus. Ta je v predzadnjem krogu z 2:0 po golih Nica Gonzaleza in Dušana Vlahovića ugnal Udinese Jake Bijola in Sandija Lovriča.

Roma - AC Milan FOTO: AP icon-expand

Le točko manj (66) pa ima Roma, ki do zadnjega kroga ostaja v boju za Ligo prvakov. To si je zagotovila z zmago proti Milanu. Domači so povedli že v 3. minuti, ko je zadel Gianluca Mancini, po zadetku Joo Felixa pa sta ekipi na odmor odšli poravnani, kljub temu da so gostje od 21. minute imeli na zelenici igralca manj. Drugi polčas pa so Rimljani začeli odločno. V 58. minuti je Roma ponovno povedla po zadetku Leandra Paredesa, končni izid 3:1 pa je postavil Bryan Cristante.

Fiorentina - Bologna FOTO: Profimedia icon-expand

Pri 65 točkah je Lazio, ki se mu obetajo kvalifikacije za uvrstitev v Ligo Evropa, vstopnico za evropska tekmovanja pa drži še Fiorentina, ki pa je izenačena z Bologno (62). Fiorentina in Bologna sta v predzadnjem krogu obračunali med sabo, obračun pa je pripadel vijoličastim. Ti so povedli v 13. minuti, ko je v polno meril Fabiano Parisi. Zasedba iz Bologne je v drugem polčasu uspela izenačiti, le šest minut kasneje pa je za Fiorentino zadel Amir Richardson. Gostje so ponovno poravnali izid, vendar so bili Firenčani vendarle pretrd oreh, zmago je Fiorentini v 84. minuti prinesel Moise Kean. Kljub porazu proti Romi si vrat za napredovanje ni še zaprl niti AC Milan, za sedmim mestom Fiorentine zaostaja za dve točki (60).

Zanimivo je še v boju za obstanek. V drugo ligo izpadejo zadnje tri ekipe. Monza je že odpisana, danes je z 1:3 izgubila proti Empoliju, ki ima 31 točk na 18. mestu, na rešilnem 17. mestu je Lecce, ki je danes z 1:0 odpravil Torino, z enakim številom točk. V igri je tudi še Venezia, pri tej spet ni bilo Domna Črnigoja ob porazu v Cagliariju z 0:3. Benečani imajo na predzadnjem mestu 29 točk. V zadnjem krogu bo Empoli igral proti Veroni, Lecce bo gostoval pri Laziu, Venezio pa čaka gostovanje pri Juventusu.

Izidi 37. kroga Serie A: