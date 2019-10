Inter uspešno opravil z generalko za Borussio

Inter je pred velikim derbijem proti Juventusu (1:2) v domačem prvenstvu deloval brezhibno, s samimi zmagami na svojem kontu in s prepričljivo igro v obrambi. Nato je serijski italijanski prvak iz Torina le odkril določene pomanjkljivosti v četi trenerja Antonia Conteja, ki so jih v taboru Interjaskušali odpraviti med reprezentančnim odmorom. Gostovanje pri Sassuolu je bilo za črno-modre, ki jih čaka v sredo ključni dvoboj Lige prvakov proti Borussii iz Dortmunda, tekma po meri in dobra generalka pred velikim evropskim izzivom. Internazionale je dvoboj proti vselej neugodnim tekmecem iz Sassuolo odprl fantastično in že v prvem napadu povedel, ko se je z diagonalnim strelom izkazal Argentinec Lautaro Martinez. Domači so hitro izenačili, ko je bil v samostojni akciji in z diagonalnim strelom uspešen Domenico Berardi. Samir Handanović je bil ob natančnem strelu občasnega italijanskega reprezentanta brez moči.