Nogomet

Inter in Milan uradno postala solastnika San Sira

Milano, 05. 11. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 5 urami

Milanska mestna nogometna rivala Inter in Milan sta danes uradno postala solastnika stadiona San Siro, kar je ključni korak v njunem projektu izgradnje novega stadiona. Prodajo stadiona, ki je bil do zdaj v lasti mesta, je milanski mestni svet odobril 30. septembra po več kot enajstih urah razprave s 24 glasovi za, 20 proti in dvema vzdržanima.

"AC Milan in Inter sporočata, da sta v sredo z mestom Milano podpisala kupoprodajno pogodbo za pridobitev mestnega območja San Sira, ki obsega stadion Meazza in okoliško zemljišče," sta v skupni izjavi povedala oba italijanska velikana. Milan in Inter sta za zdajšnji stadion in sosednja parkirišča, kjer nameravata zgraditi svoj novi stadion, ki si ga bosta še naprej delila, plačala 197 milijonov evrov. Novi San Siro s kapaciteto 71.500 sedežev naj bi bil dokončan leta 2031 in bo kluba stal 1,2 milijarde evrov.

Zdajšnji stadion, eden najbolj ikoničnih v evropskem nogometu, ki ga pogosto primerjajo z betonsko katedralo, je s svojimi 75.000 sedeži največji v Italiji. Toda stadion, ki je bil odprt leta 1926 in od takrat večkrat prenovljen, ne zadovoljuje več potreb gledalcev ali klubov.&nbsp;

San Siro, znan tudi kot stadion Giuseppe Meazza, bo v veliki meri porušen, ko se bo gradnja novega stadiona bližala koncu. Ostanki stadiona, vključno z eno od njegovih tribun, ki je zaščiteni zgodovinski spomenik, bodo vključeni v nepremičninski projekt, obsegal bo pisarne in športne objekte. Kultni stadion bo to zimo gostil otvoritveno slovesnost olimpijskih iger Milano-Cortina 2026.

