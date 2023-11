Nogometaši Interja iz Torina odnesli točko, domov pa odšli umazani in prepoteni

Na italijanskem derbiju med Juventusom in milanskim Interjem so gledalci oba zadetka videli že v prvem polčasu. Domačine je v vodstvo v 27. minuti popeljal Dušan Vlahović, šest minut pozneje pa je Lautaro Martinez postavil končni rezultat tekme.

Po večerni tekmi v Torinu, ki se je končala nekaj minut pred 23. uro, so nogometaši obeh ekip vsekakor komaj čakali, da se z igrišča, kjer so bile štiri stopinje Celzija, premaknejo pod vroče tuše. Domačinom je bilo to omogočeno, gostje pa so se nepričakovano znašli pod tuši s slabim vodnim tlakom in ledeno mrzlo vodo. "Hladna prha" je nogometaše Interja v trenutku prepričala v predčasen odhod s stadiona in nekajurni zamik zmenka s šamponom in vročo vodo.