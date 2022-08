Inter izgubil v Rimu, uspešno gostovanje Udineseja v Monzi

V Monzi so domači povedli v 32. minuti z golom Andree Colpanija , Videmčani pa so štiri minute pozneje izid poravnali po golu Beta. Destiny Udogie je Udinese, pri katerem je Sandi Lovrić igral do 69. minute, Jaka Bijol pa je obsedel na klopi, v 78. minuti popeljal v vodstvo in kot se je izkazalo tudi do prve zmage v sezoni.

Obračun v Rimu pa je bolje odprl domači Lazio, ki je povedel v 40. minuti z golom Felipeja Andersona. Inter, pri katerem je Samir Handanović branil celo tekmo, je izenačil v 51. minuti, ko se je med strelce vpisal Lautaro Martinez, toda Rimljani so v novo vodstvo prišli v 75. minuti, ko je Luis Alberto močno sprožil malce izven kazenskega prostora in zadel pod stičišče prečke in vratnice. Zmago Lazia je v 86. minuti potrdil Pedro.

V soboto bodo na sporedu tekme Cremonese - Torino, Juventus - Roma, Milan - Bologna in Spezia - Sassuolo, v nedeljo pa bo Salernitana gostila Sampdorio, Verona Atalanto, Fiorentina Napoli, Lecce pa Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja.

Lazio se je z današnjo zmago prebil na vrh lestvice, kjer ima točko več in tekmo več od Napolija in Rome, Inter pa je prav tako pri šestih točkah po dveh zmagah in porazih.