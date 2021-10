Inter in Juventus sta se razšla brez zmagovalca

Inter je do vodstva prišel v začetku 17. minute, ko je z velike razdalje sprožil Hakan Calhanoglu in zadel vratnico, odbitek pa je v nebranjeno mrežo pospravil 35-letni napadalec Edin Džeko .

Interjeva poletna okrepitev, desni bočni branilec Dumfries, je v 86. minuti na robu kazenskega prostora nerodno posredoval pri izbijanju žoge in v stopalo brcnil levega bočnega branilca Juventusa, Alexa Sandra. Glavni sodnik Maurizio Mariani je po ogledu videoposnetka dosodil enajstmetrovko za goste in ob tem zaradi pritoževanja rdeči karton pokazal Interjevemu strategu Inzaghiju.

V 83. minuti je Allegri v iskanju izenačujočega zadetka opravil še eno dvojno menjavo. V igro sta namesto Westona McKennija in Manuela Locatellija vstopila Brazilca Arthur in komaj 19-letni Kaio Jorge .

V 71. minuti si je prekršek nad Chieso na robu lastnega kazenskega prostora privoščil hrvaški vezist Ivan Perišić. Prosti strel je izvedel Dybala, a je njegov strel ob bližnji vratnici nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović ustavil. Po omenjeni akciji Juventusa se je Interjev strateg Simone Inzaghi odločil tekmo nekoliko zapreti in kaznovanega Perišića ter tokrat nevidnega Lautara Martineza sta zamenjala Denzel Dumfries in Alexis Sanchez .

Strateg Stare dame Massimiliano Allegri je moral nekaj spremeniti v napadu in v 65. minuti sta Frederico Chiesa in Paulo Dybala zamenjala Juana Cuadrada in Dejana Kulusevskega . Menjavi sta takoj dvignili tempo igre in le nekaj minut zatem je strel Alexa Sandra zletel kakšne meter mimo Interjevega gola.

Nedeljski spored 9. kroga italijanske nogometne lige sta odprla Atalanta Josipa Iličića in Udinese. Ekipa iz Bergama, ki je posebej v obrambi precej zdesetkana (zaradi poškodb so manjkali Rafael Toloi, Berat Djimsiti, Matteo Pessina, Robin Gosens in Hans Hateboer), je povedla v 56. minuti, ko je zadel Ruslan Malinovskij. Osem minut zatem je Josip Iličić, ki je v prvem polčasu zadel vratnico, zapustil igro, zamenjal ga je Aleksej Mirančuk. Ko je že kazalo, da bo domača zasedba slavila minimalno zmago, pa je v četrti minuti dodatka Videmčanom točko zagotovil Beto, ki je poleti prišel k Udineseju. Portugalec je zadel z glavo po podaji iz kota.

Obračun Rome in Napolija, ki ni več stoodstoten in ima osem zmag in remi (tako kot drugouvrščeni Milan), se je končal brez zmagovalca. Čeprav so imeli Neapeljčani več žogo v posesti, pa so si oboji priigrali nekaj priložnosti, gosti so tudi zadeli okvir vrat. Pri domačih je v 82. minuti moral zapustiti trenerski prostor domači strateg Jose Mourinho, ko je dobil še drugi rumeni karton. Obračun Rome in vodilnega Napolija se je zaključil z 0:0. Zaradi pripomb po koncu tekme pa je rdeči karton prejel še strateg Napolija Luciano Spalletti.

Fiorentina je pred tem s 3:0 premagala Cagliari, Verona pa s 4:1 Lazio. Vse štiri gole za Verono je dosegel Gio Simeone, ki ima zdaj šest golov v sezoni, dva več pa ima prvi strelec Ciro Immobile, ki je dosegel edini gol za Lazio.