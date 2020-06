Inter krepi obrambo: iz Madrida prihaja nadarjeni Hakimi

Kylian Mbappe in Achraf Hakimi.

Dobro obveščeni novinar Fabrizio Romano je v petkovih večernih urah na Twitterju zapisal: " Achraf Hakimi v Inter. Zadnje podrobnosti bodo dogovorjene v kratkem. Inter in Real Madrid sta blizu dogovora o končni odškodnini – 40 milijonov evrov z bonusi. Hakimi se je odločil, da si želi prestopa na San Siro. Vse dogovorjeno."

Če bo Interju uspelo izpeljati posel, bo to zagotovo eden boljših poletnih nakupov na nogometni tržnici. 21-letnik je letos v dresu Borussie pokazal vso svojo nadarjenost, ki mu je zacementirala mesto v začetni postavi Dortmundčanov. Antonio Conte je v njem očitno našel nogometaša po svojem okusu, saj Maročana krasijo odlične fizične sposobnosti, obenem pa se rad priključuje napadalnim akcijam, v katerih zna biti zelo nevaren. To nenazadnje potrjuje tudi njegovih devet zadetkov v letošnji sezoni, pet v Bundesligi in kar štirje v Ligi prvakov.

Prav na desni strani, kjer se Hakimi najbolje znajde, je imel Inter letos velike težave. Danilo D’Ambrosio je pri 31 letih že izven svojih najboljših časov, Victor Moses pa je iz Chelseaja le posojen in se po koncu sezone vrača na Stamford Bridge. Nekaj priložnosti na položaju desnega bočnega branilca, ki pa pokriva praktično celotno stran, tudi na napadalni polovici, letos dobiva še Antonio Candreva, ki pa mu je bistveno bolj pisana pozicija na krilu, kjer je v večini igral kot nogometaš Lazia.

Hakimi bi v prihodnji sezoni torej utegnil biti rešitev za marsikatero težavo v igri Interja. Prav pozicija bočnih branilcev, ki se nenehno vključujejo v napad, pa se je v preteklosti pokazala kot ena najpomembnejših v Contejevem sistemu. Spomnimo samo, kako je italijanski strateg v Chelsea pripeljal Fiorentininega Marcosa Alonsa, ki je bil nato v prvi in obenem šampionski sezoni londonskih modrih morda celo njihov najboljši igralec.