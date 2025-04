Inter le s točko iz Parme, remizirala tudi Milan in Fiorentina

Nogometaši milanskega Interja so v 31. krogu Serie A zgolj remizirali s Parmo. Milančani so vodili že z 2:0, a domači so uspeli izenačiti in jim v boju za naslov državnega prvaka izmaknili dve točki. Inter sicer ostaja na vrhu lestvice, s tekmo več ima pred drugim Napolijem štiri točke prednosti, pred tretjo Atalanto pa že deset. Na šesto mesto pa se je po remiju z Milanom prebila Fiorentina.