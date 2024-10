Inter Miami po treh zadetkih Messija v 11 minutah do rekorda lige MLS

OGLAS

Sezona je bila za Inter Miami posebna tudi zaradi doseženih statističnih rekordov. Ekipa je zaključila sezono z 22 zmagami, 8 remiji in 4 porazi ter z najvišjim odstotkom zmag v zgodovini lige (.765). Prejšnji najboljši odstotek so imeli štirje klubi, med njimi LA Galaxy in DC United, vendar je Inter Miami presegel vse prejšnje rekorde, saj je sezono zaključil z zgolj štirimi porazi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Messi, ki je v sezoni zaradi poškodbe in obveznosti z argentinsko reprezentanco izpustil več tekem, je v 19 tekmah zbral 20 zadetkov in 16 asistenc. S tem se je zavihtel na peto mesto strelcev lige in šesto mesto po številu asistenc. Njegov soigralec Luis Suarez, ki je prav tako dosegel 20 zadetkov, je v svoji prvi sezoni v MLS prispeval pomemben delež k uspehu ekipe.

Lionel Messi z Davidom Beckhamom, ki je eden izmed ustanoviteljev kluba. FOTO: AP icon-expand

V zaključni tekmi rednega dela sezone je Inter Miami po zgodnjem zaostanku z 0-2 proti New England Revolution, zahvaljujoč zadetkom Suareza, Benje Cremaschia in Messijevemu hat-tricku, obrnil rezultat v svojo korist. Sprva je že v prvem polčasu dva zadetka prispeval Suarez, Benja Cremaschi pa je v 58. minuti s pomočjo asistence Jordija Albe dosegel zadetek za vodstvo. Messi je v igro vstopil v 57. minuti in v 78., 81. in 89. minuti zadel za prepričljivo zmago moštva s Floride.

Slavje Inter Miamija, ki je osvojil 'Pokal navijačev' za najboljšo ekipo redne sezone v ligi MLS. FOTO: AP icon-expand

Poleg tega je ekipa v rožnato-črnem osvojila Supporters' Shield, ki se podeljuje ekipi z najboljšim izkupičkom točk v rednem delu sezone, kar je prvo večje priznanje za klub, ki je bil ustanovljen leta 2020. Po tekmi je predsednik Fife Gianni Infantino oznanil, da bo Inter Miami kot gostiteljski klub sodeloval na prenovljenem klubskem svetovnem prvenstvu leta 2025.

Predsednik Fife Gianni Infantino (desno) s predsednikom Inter Miamija, Jorgejem Masom. FOTO: AP icon-expand