Inter nadigral Bologno

Nogometaši milanskega Interja so vsaj začasno prevzeli vodstvo v italijanskem prvenstvu. V četrtem krogu so na domačem terenu nadigrali Bologno s 6:1 (3:0) in imajo na lestvici točko več od Rome, Milana in Napolija, ki jih tekme četrtega kroga še čakajo.

Inter je na San Siru vse opravil že v prvem delu, ko so za 3:0 zadeli Lautaro Martinez (6.), Milan Škriniar (30.) in Nicolo Barella (34.). Nadaljevala sta Matias Vecino (54.) in z dvema goloma še Edin Džeko (63., 68.). Tik pred koncem je častni gol za Bologno dosegel Arthur Theate (86.). Točko manj od Interja ima tudi Fiorentina, ki je na prvem današnjem srečanju na gostovanju v Genovi slavila z 2:1 (0:0). Gostje so povedli v 60. minuti z golom Riccarda Saponara, v 89. minuti pa je Saponara lepo zaposlil Giacoma Bonaventure za 2:0. V osmi minuti sodnikovega podaljška je za domače iz prostega strela zadel Domenico Criscito in postavil končni izid.