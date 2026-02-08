Inter napolnil mrežo Sassuola

Inter je na gostovanju pri Sassuolu hitro rešil vprašanje zmagovalca. Do 53. minute je tekmecu nasul štiri gole, zadeli so Yann Biseck v 11. minuti, Marcus Thuram v 28. minuti, Lautaro Martinez, s 14 goli prvi strelec lige, v 50. minuti in Manuel Akanji v 53. minuti. Od 55. minute dalje pa so za nameček domačini igrali še brez izključenega Nemanje Matića, kar so gosti izkoristili še za en gol, tega je v 88. minuti dosegel Luis Henrique.
Pred tem je Bologna doma izgubila proti Parmi z 0:1. Obe ekipi sta tekmo končali z igralcem manj, pri čemer so domači rdeči karton dobili že v 22. minuti, gosti pa v 79. Zmagoviti gol je v 94. minuti prispeval Christian Ordonez. Lecce pa je z 2:1 ugnal Udinese, zmago je domačim prinesel zadetek Lamecka Bande v 90. minuti.
Juventus je v tem tednu najprej doživel boleč poraz v četrtfinalu italijanskega pokala, ko je visoko klonil v Bergamu proti Atalanti z 0:3. Na tekmi Serie A proti Laziu je ponovno hodil po robu, na koncu pa le osvojil točko, potem ko je v sami končnici dvoboja, v šesti minuti sodnikovega podaljška, izenačujoči gol dosegel Pierre Kalulu. Za Rimljane sta zadela Pedro (45.+2) in Gustav Isaksen (47.), za Torinčane pa poleg Kaluluja še Weston McKennie (59.).
V petek sta se Verona Sandija Lovrića in Pisa razšli z 0:0, v soboto je branilec naslova Napoli pri Genoi slavili s 3:2, Fiorentina in Torino pa sta igrala 2:2.
Izidi, Serie A, 24. krog:
Verona - Pisa 0:0
(Sandi Lovrić je igral do 85. minute za Verono)
Genoa - Napoli 2:3 (1:2)
Fiorentina - Torino 2:2 (0:1)
Bologna - Parma 0:1 (0:0)
Lecce - Udinese 2:1 (1:1)
Sassuolo - Inter 0:5 (0:2)
Juventus - Lazio 2:2 (0:1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.