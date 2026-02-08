Inter napolnil mrežo Sassuola

Inter je na gostovanju pri Sassuolu hitro rešil vprašanje zmagovalca. Do 53. minute je tekmecu nasul štiri gole, zadeli so Yann Biseck v 11. minuti, Marcus Thuram v 28. minuti, Lautaro Martinez, s 14 goli prvi strelec lige, v 50. minuti in Manuel Akanji v 53. minuti. Od 55. minute dalje pa so za nameček domačini igrali še brez izključenega Nemanje Matića, kar so gosti izkoristili še za en gol, tega je v 88. minuti dosegel Luis Henrique.

Pred tem je Bologna doma izgubila proti Parmi z 0:1. Obe ekipi sta tekmo končali z igralcem manj, pri čemer so domači rdeči karton dobili že v 22. minuti, gosti pa v 79. Zmagoviti gol je v 94. minuti prispeval Christian Ordonez. Lecce pa je z 2:1 ugnal Udinese, zmago je domačim prinesel zadetek Lamecka Bande v 90. minuti.