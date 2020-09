Inter napoveduje konec prevlade Juventusa

Po nemški, angleški, španski in francoski ligi bo konec tega tedna zaživelo tudi italijansko nogometno prvenstvo. Zadnjih devet sezon je minilo v absolutni prevladi Juventusa, milanski Inter, kjer že vrsto let igra nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, pa napoveduje konec nogometnega dolgočasja na Apeninskem polotoku.

Kar 36-kratni italijanski prvak Juventus je pred začetkom sezone 2021/21 še vedno absolutni favorit in se odkrito spogleduje z desetim zaporednim naslovom v Serie A. Delnice slovitega kluba iz Torina so na nogometni borzi še vedno najbolj vredne, v tej ekipi je še vedno največ velemojstrov nogometne igre na italijanskem škornju. Po prejšnji dokaj klavrni sezoni, ki so jo končali z vsega točko prednosti pred Interjem, se je prvi mož stare dame in mogotec Fiata Andrea Agnelli odločil za določeno prevetritev. Najbolj korenito potezo je povlekel na strokovnem področju ter odstavil medlega in neprepričljivega trenerja Maurizia Sarrija, na njegovo mesto pa ustoličil neizkušenega Andreo Pirla. V času igralske kariere je Pirlo veljal za enega najbolj ustvarjalnih nogometašev in je navduševal v dresu vseh treh italijanskih velikanov (Juventus, Milan in Inter), globoke sledi pa je pustil tudi na reprezentančni ravni in osvojil naslov svetovnega prvaka v Nemčiji 2006. Na trenerskem področju je njegov list nepopisan in že zelo kmalu bo jasno, ali je šlo za genialno ali pa obupano potezo Agnellijevega klana. Pirlo se po prevzemu strokovnega krmila ni širokoustil, takoj je zavihal rokave ter mirno in brez medijskega pompa – v tovrstnem slogu je deloval tudi kot igralec – opravlja svoje delo. Za primarno nalogo si je zadal izboljšanje vzdušja znotraj slačilnice. Ob nastopu mandata se je takoj odpovedal Argentincu Gonzalu Higuainu, poleg ene največjih zgrešenih investicij Juventusa v zadnjem desetletju sta odšla tudi Bosanec Miralem Pjanić (v Barcelono) in Francoz Blaise Matuidi(v ameriško ligo MLS in Inter Miami), novi obraz v črno-beli opravi pa je Brazilec Arthur Melo. V moštvu ostaja prvi zvezdnik moštva Cristiano Ronaldo.

V novi sezoni bo Juventusov največji tekmec Inter na čelu s Samirjem Handanovićem, ki je vse svoje zveneče okrepitve pripeljal že med minulo sezono (Alexis Sanchez, Romelu Lukaku in Christian Eriksen). Na željo trenerja Antonia Conteja je v lombardijsko prestolnico poleti prišel izkušeni Srb Aleksandar Kolarov, v zadnjem obdobju pa so Milančani trnek vrgli tudi na vročekrvnega in občasno nespametnega Čilenca Artura Vidala, ki je svoje najboljše predstave pred leti pokazal v dresu Juventusa, nazadnje pa je igral za Barcelono. Iz ozadja bo na svojo priložnost čakala Atalanta. V pretekli sezoni je ekipa slovenskega reprezentanta Josipa Iličićanavduševala na domači in mednarodni sceni, neizkušenost in odsotnost slovenskega nogometnega čarodeja, ki je iz osebnih razlogov izpustil sklepni del sezone, pa sta zasedbo iz Bergama stali še odmevnejših in bolj senzacionalnih dosežkov. Iličić se je znova priključil moštvu in po prvih informacijah naj bi bil pripravljen za začetek sezone. Za mesta, ki v sezoni 2021/21 prinašajo Ligo prvakov in evropsko ligo, se bodo borili tudi Lazio, Napoli, Roma in Milan.

icon-expand Samir Handanović FOTO: AP