Milančani imajo novega trenerja: Conteja pričakovano nadomestil Inzaghi

Simone Inzaghise lahko pohvali, da je bil leta 2000 kot nogometaš z Laziem že italijanski prvak. Še pred tem je nastopal za Piacenzo, za katero je leta 1998 v Serie A dosegel kar 18 zadetkov, posojen pa je bil v Carpi, Novaro, Brescello in Lumezzane. Za orle iz italijanske prestolnice je igral do konca svoje kariere leta 2010, v tem času je osvojil še po tri pokalne in superpokalne naslove, postal pa je sploh prvi nogometaš s štirimi goli na eni tekmi Lige prvakov. To mu je uspelo 14. marca 2000 proti Marseillu ob zmagi s 5:1.

Po koncu igralske kariere se je nemudoma posvetil trenerski službi. V sezoni 2010/2011 je bil del Lazieve akademije, kmalu zatem pa je postal glavni trener rezervne ekipe, s katero je v konkurenci "primavera" osvojil dva pokalna naslova in en superpokal. V aprilu 2016 je dočakal priložnost v prvi ekipi, ki jo je vodil do konca lanske sezone. Največji uspeh je v tem času dočakal leta 2019, ko je v finalu Coppe Italie premagal Atalanto. V sezoni 2019/2020 je zasedel četrto mesto v Serie A, s čimer je v modri del Rima po dolgih letih vrnil Ligo prvakov.