Inter po festivalu golov ostaja stoodstoten, enako velja tudi za Romo

Videmčani so v Milanu odlično začeli in hitro povedli z 0:2 po golih Jamesa Abankwaha in Jürgena Ekkelenkampa , toda Carlos Augusto in Nicolo Barella sta še v prvem delu izničila zaostanek. Marcus Thuram je v 57. minuti zadel za vodstvo Interja, deset minut pozneje pa Pio Esposito za 4:2. Ange-Yoan Bonny je v 79. postavil piko na i domači zmagi. Videmčani, pri katerih je Sandi Lovrić igral od 80. minute, so v 90. minuti prek Idrisse Gueyeja postavili končni izid.

Roma je v štirih krogih prejela le en gol, po gostovanju pri Torinu pa je število doseženih povečala na 12. Tokrat sta bila strelca Donyell Malen, ki je že pri šestih golih v sezoni, in Niccolo Pisilli. Zmago je vpisal tudi Como in je prav tako blizu vrhu lestvice. Tokrat je z 2:1 odpravil Parmo. Jacobo Ramon in Kaiki sta zadela za Como, David Romero pa ob koncu tekme za Parmo, ki je ostala pri eni točki.