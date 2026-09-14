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Nogomet

Inter po festivalu golov ostaja stoodstoten, enako velja tudi za Romo

Milano, 14. 09. 2026 22.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M. STA
Inter - Udinese

Nogometaši Rome so na uvodu sezone italijanske lige še naprej prepričljivi in stoodstotni. V četrtem krogu so Rimljani v Torinu zmagali z 0:2. Prav tako imajo po štirih krogih štiri zmage tudi branilci naslova iz milanskega Interja. Ti so doma po velikem preobratu ugnali Udinese s 5:3. Como je Parmo ugnal z izidom 2:1.

Videmčani so v Milanu odlično začeli in hitro povedli z 0:2 po golih Jamesa Abankwaha in Jürgena Ekkelenkampa, toda Carlos Augusto in Nicolo Barella sta še v prvem delu izničila zaostanek. Marcus Thuram je v 57. minuti zadel za vodstvo Interja, deset minut pozneje pa Pio Esposito za 4:2. Ange-Yoan Bonny je v 79. postavil piko na i domači zmagi. Videmčani, pri katerih je Sandi Lovrić igral od 80. minute, so v 90. minuti prek Idrisse Gueyeja postavili končni izid.

Inter - Udinese
Inter - Udinese
FOTO: AP

Roma je v štirih krogih prejela le en gol, po gostovanju pri Torinu pa je število doseženih povečala na 12. Tokrat sta bila strelca Donyell Malen, ki je že pri šestih golih v sezoni, in Niccolo Pisilli. Zmago je vpisal tudi Como in je prav tako blizu vrhu lestvice. Tokrat je z 2:1 odpravil Parmo. Jacobo Ramon in Kaiki sta zadela za Como, David Romero pa ob koncu tekme za Parmo, ki je ostala pri eni točki.

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