Inter po kazni zveze še dodatno kaznoval svojega branilca

S tem si je Škriniar prislužil kar tri tekme prepovedi, čeprav bi v običajnem primeru dveh rumenih kartonov moral počivati zgolj eno. Disciplinska komisija Serie A je Slovaku poleg tega naložila še deset tisočakov denarne kazni. Vodilni možje Interja se na odločitev niso pritožili. Ravno nasprotno. Svojega branilca so še dodatno finančno kaznovali, višino kazni pa niso razkrili, a je ta v skladu s klubskimi regulacijami, so zapisali na njihovi spletni strani.

Škriniar tako izpušča obračune proti Parmi, Brescii in Bologni, zaradi česar bo v zadnji vrsti pred našim Samirjem Handanovićem zazevala velika luknja. 25-letnik je v tej sezoni stalni član Interjeve začetne enajsterice in je do zdaj v prvenstvu izpustil zgolj eno srečanje zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov.

Na Apeninskem polotoku sicer vse bolj jasno postaja, da bomo letos dobili novega starega zmagovalca. Juventus ima po remiju Interja in porazu Lazia v zadnjem krogu štiri točke naskoka pred drugimi Rimljani ter še štiri več pred tretjimi Nerazzurri.