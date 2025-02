Inter po porazu Napolija ostaja na vrhu, napadalec Fiorentine obležal na zelenici

Poraz v gosteh so utrpeli tudi nogometaši šestouvrščene Fiorentine, vendar so izgubljene tri točke zanje tokrat drugotnega pomena, med tekmo se je namreč zgrudil njihov igralec Kean Moise. Nekdanji napadalec Juventusa in PSG-ja je prejel močan udarec v glavo in pri tem staknil prebito arkado, se nato vrnil v igro, kmalu po tem pa se je zgrudil in obležal na zelenici. Kot poroča La Gazzetta dello Sport, zavesti ni izgubil, so pa 24-letnika morali odnesti na nosilih in ga odpeljati v bolnišnico na nadaljnje analize.