Inter po preobratu do pomembne zmage

Nogometaši milanskega Interja so v 8. krogu italijanskega državnega prvenstva gostili moštvo Torina, ki je predvsem v prvem polčasu prikazalo odlično igro. Posledica tega je bilo vodstvo z 0:2 po 62 minutah igre, nato pa so varovanci Antonija Conteja prestavili v višjo prestavo in s štirimi zadetki v nizu zmagali s 4:2.

Goste iz Torina je v vodstvo popeljal Simone Zaza v drugi minuti sodnikovega dodatka, potem ko je izkoristil lepo podajo Meiteja. Da bodo težave za milanski Inter še večje, je z zadetkom v 62. minuti za povišanje vodstva na 2:0 poskrbel Cristian Ansaldi. Slednji je bil natančen z bele točke, ko je bil minuto pred tem v domačem kazenskem prostoru nepravilno oviranWilfried Stephane Singo.



Ko je že kazalo, da bodo varovanci Antonija Conteja sredino preizkušnjo v Ligi prvakov proti madridskemu Realu pričakali s slabo prvenstveno popotnico, se je zgodil velik preobrat. Na 1:2 je že v 64. minuti znižal Alexis Sanchez, ki ga je lepo zaposlil kasnejši junak obračuna na San Siru Romelu Lukaku. Slednji je le tri minute pozneje po "vrnjeni uslugi" Alexisa Sancheza izenačil izid na 2:2, v 84. minuti pa je omenjeni Singo v svojem kazenskem prostoru zrušil agilnega hrvaškega reprezentantaIvana Perišića za dodeljeno najstrožjo kazen Interju. uspešno jo je izvedel Lukakuza vodstvo domačih s 3:2. Končni izid tekme (4:2) je v zadnji minuti rednega dela po vnovični Lukakujevi podaji postavil razpoloženi Sanchez. S to zmago se je Inter prebil na peto mesto prvenstvene razpredelnice s petimi točkami zaostanka za vodilnim mestnim rivalom AC Milanom. icon-expand Romelu Lukaku je bil zelo učinkovit in z dvema zadetkoma prispeval velik delež k zmagi milanskega Interja nad Torinom. FOTO: AP Italijansko državno prvenstvo, 8. krog, izid:

Inter Milano - Torino 4:2 (0:1)

Sanchez 64., Lukaku 67., 84., Martinez 90.; Zaza 47., Ansaldi 62.