Inter po trilerju premagal Firenzo

Inter je tekmo v Firencah začel odlično, Nicolo Barella in Lautaro Martinez sta že v drugi in 15. minuti poskrbela za vodstvo z 2:0. Arthur Cabral je domače vrnil v igro, potem ko je v 33. minuti uspešno izvedel enajstmetrovko, Jonathan Ikone pa je nato v 60. minuti izid poravnal.

V 73. minuti pa so gosti spet povedli, znova je bil strelec Martinez, takrat je zadel z bele pike. Zdaj je pri šestih zadetkih, toliko so jih zbrali tudi Laziev Ciro Immobile, Juventusov Dušan Vlahović in Bolognin Marko Arnautović.

Na veselje domačih navijačev je Luka Jović v 90. minuti zadel za 3:3, vendar je bilo veselje kratko. Henrih Mhitarjan je namreč v 95. minuti postavil končni izid.