Inter po minimalnem vodstvu na koncu moral priznati premoč Laziu za prvi poraz v sezoni

Uvodnih 15 minut obračuna na Olimpicu je pripadlo branilcem naslova, ki so rahlo terensko premoč kronali že v 12. minuti, ko je hrvaški reprezentant Ivan Perišić rutinirano izvedel enajstmetrovko.

Črno-modri, ki so v prestolnico pripotovali po odličnem začetku sezone (pet zmag in dva remija), so bili odločeni nadaljevati pozitiven niz rezultatov. A po minimalnem vodstvu ob polčasu, je v nadaljevanju tekme sledil padec v igri varovancev Simoneja Inzaghija, ki so domačim pustili preveč odprtega prostora za hitre prehode v protinapade. Po eni od napak in igranju z roko v gostujočem kazenskem prostoru, je Lazio z uspešno izvedeno najstrožjo kaznijo izkušenega Cira Immobileja prišel do izenačenja (1:1). Devet minut pred koncem rednega dela srečanja je Felipe Anderson po sprva uspešni obrambi nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića odbito žogo uspel poslati v prazno mrežo za vodstvo z 2:1, zmago domačih pa je v prvi minuti sodnikovega dodatka potrdil Sergej Milinković-Savić.