Inter pred očmi mestnega rivala do 20. naslova italijanskih prvakov

V 33. krogu Serie A sta se na Derbiju della Madonnina udarila Milan in Inter. Nerazzurri so z zmago (1:2) prišli do 20. naslova italijanskih prvakov in to na najslajši način, pred očmi svojega velikega mestnega rivala. Dvoboj med Romo in Bologno, tekmecev v boju za mesta, ki v naslednji sezoni prinašajo nastop v Ligi prvakov, je pripadel četi Thiaga Motte (1:3), sanje Bologne po igranju med evropsko elito pa so še kako žive.