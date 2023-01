Inter premagal Verono, Milan le remiziral z Leccejem

Milančani so bili v vlogi favorita v Lecceju, toda ta je po avtogolu Thea Hernandeza v tretji in golu Federica Baschirotta v 23. povedel z 2:0, točko gostom pa sta prinesla Rafael Leao z golom v 58. in Davide Calabria z zadetkom v 70. minuti.

Na prvi današnji tekmi je Cremonese doma izgubil proti Monzi z 2:3, kar pomeni, da je slednja neporažena na zadnjih štirih tekmah. Gianluca Caprari je dosegel dva gola za goste. Po tekmi je Cremonese, ki je še brez zmage, odpustil trenerja Massimiliana Alvinija, favorit za njegovega naslednika naj bi bil Davide Ballardini.

Že v petek so nogometaši Napolija gostili torinski Juventus in ga visoko premagali s 5:1. Junaka sta bila z 12 goli prvi strelec lige Victor Osimhen z dvema zadetkoma in podajo ter Hviča Kvarachelia z golom in dvema podajama.