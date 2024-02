Inter prepričljivo do zmage, Juventus stežka do polnega izkupička

Inter je na gostovanju pri Lecceju upravičil vlogo favorita in zanesljivo zmagal. Lautaro Martinez je dosegel zadetka v 15. in 56. minuti ter tako še izboljšal svoj strelski izkupiček. Zdaj je pri 22 golih in je zanesljivo prvi strelec lige. Davide Frattesi je zadel v 54. minuti, obenem pa je podal za tretji gol Interja, četrtega pa je prispeval Stefan de Vrij v 67. minuti.

Statistika tekme: Lecce vs. Inter Milano

Juventus je igral proti Frosinoneju (3:2), pri katerem tokrat ni bilo v kadru Matjaža Kamenšek Pahiča. Čeprav je bil torinski klub v vlogi velikega favorita, pa so njegovi navijači v prvem polčasu videli po dva gola na vsaki strani. Pri domačih je oba dosegel Dušan Vlahović v tretji in 32. minuti (s 15 goli je drugi strelec lige), obakrat mu je podal Weston McKennie. Walid Cheddira in Marco Brescianini pa sta bila strelca za goste. Torinčani, ki so prevladovali v posesti in strelih, so do zmagovitega zadetka prišli šele v 95. minuti, ko je zadel Daniele Rugani.