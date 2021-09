Inter prvič v tej sezoni oddal točki

Aktualni prvaki so sicer povedli v 18. minuti, ko je bil natančen Federico Dimarco. Sampdoria je izenačila 15 minut kasneje, ko je zadel Maya Yoshida, še pred polčasom pa je vodstvo črno-modrim zagotovil Lautaro Martinez. Na začetku drugega polčasa je za izenačenje poskrbel Tommaso Augello, rezultat pa se kljub terenski premoči Sampdorie v drugem delu ni več spremenil.

Na lestvici je na vrhu s tremi zmagami in devetimi točkami Napoli, sledi mu Inter s sedmimi, nato pa so na naslednjih mestih Lazio, Roma in Milan, ki imajo prav tako stoodstoten izkupiček in tekmo v dobrem. Juventus je šele 14. z eno samo točko s treh tekem, potem ko je v soboto izgubil v gosteh proti Napoliju z 1:2.