Inter 'razbil' Romo in na vrhu lestvice prehitel mestnega tekmeca

Po pol ure igre je Inter izvedel hiter protinapad in povedel. Akcija se je začela pri slovenskemu vratarju Samirju Handanoviću , nato pa je žoga lepo tekla od noge do noge, dokler je ni Calhanoglu podal utekajočemu Denzelu Dumfriesu , ta pa jo je z rutiniranim strelom poslal med noge Patricia.

Prvi so na derbiju kroga resno zapretili domačini, ko je v 18. minuti od daleč močno sprožil Hakan Calhanoglu , a je Portugalec v vratih Rome R ui Patirico njegov strel obranil.

Hakan Calhanoglu in Denzel Dumfries

Roma je po zaostanku pritisnila, a si resne priložnosti ni priigrala. So si jo pa zato priigrali ngometaši Interj,a pri katerih sta akcijo za povišanje vodstva skreirala hrvaška reprezentanta Ivan Perišić in Marcelo Brozović. Po kratki podaji Perišića se je Brozović otresel Gianluce Mancinija in z desnico natančno meril v desni zgornji kot.

Kljub prednosti dveh zadetkov so tudi v drugem polčasu še naprej napadali Nerazzurri. Podajo Nicola Barelle v 50. minuti je sprejel Lautaro Martinez in iz težkega položaja streljal močno, a naravnost v roke Patricia, ki je žogo odbil v kot. Tega je izvedel Calhanoglu in podal ravno na glavo odkritega Martineza, ki je zadel za 3:0.