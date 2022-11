Inter s pol moči Bologni nasul kar pol ducata golov

Nogometaši milanskega Interja so v 14. krogu italijanske lige doma premagali Bologno s 6:1 in so peti na lestvici.

Inter je brez pomoči Samirja Handanovića, ki je sedel na klopi za rezervne igralce, Bologni nasul pol ducata golov, od tega polovico v prvem delu. Federico Dimarco je dosegel dva gola za črno-modre, po enega pa so prispevali Edin Džeko, Lautaro Martinez, ki je s sedmimi goli drugi strelec lige za Victorjem Osimhenom iz Napolija, Hakan Calhanoglu (enajstmetrovka) in Robin Gosens. icon-expand Statistika tekme: Inter Milano vs. Bologna FOTO: Sofascore.com Danes je še Lecce z 2:1 premagal četrtouvrščeno Atalanto, potem ko je po slabe pol ure vodil z 2:0, Duvan Zapata pa je le ublažil poraz gostov v 40. minuti. Sassuolo in Roma sta se razšla z 1:1, pri čemer je Tammy Abraham za Rimljane zadel v 80., Andrea Pinamonti pa za domače v 85. minuti. Fiorentina je z 2:1 premagala Salernitano, potem ko je Luka Jović zmagoviti zadetek dosegel v 81. minuti, Torino pa z 2:0 Sampdorio. V torek je vodilni Napoli z 2:0 premagal Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral vso tekmo, Lovra Štubljarja pa zaradi poškodbe ni bilo v ekipi, Spezia in Udinese sta igrala 1:1, pri Videmčanih je Jaka Bijol igral vso tekmo, Sandi Lovrić pa do 60. minute, a je dosegel gol. Cremenose in Milan sta se razšla z 0:0. Na vrhu lestvice ima Napoli 38 točk, Milan jih ima osem manj, Lazio, Inter in Atalanta pa enajst manj. Italijansko prvenstvo, 14. krog, izidi sredinih tekem:

Lecce - Atalanta 2:1 (2:1)

Sassuolo - Roma 1:1 (0:0)

Fiorentina - Salernitana 2:1 (1:0)

Inter - Bologna 6:1 (3:1).

(Samir Handanović ni branil za Inter).

Torino - Sampdoria 2:0 (1:0)