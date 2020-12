Inter s preobratom v zaključku tekme vsaj malce zacelil evropske rane

Cagliari je sicer povedel v prvem polčasu z zadetkom 21-letnega italijanskega napadalca Riccarda Sottila, a je Inter pripravil preobrat v samem zaključku tekme. Pod zadetke nerazzurrov, za katere je celo tekmo branil slovenski vratar Samir Handanović, so se v drugi polovici drugega polčasa podpisali Nicolo Barella(mojstrski volej z roba kazenskega prostora), Danilo D'Ambrosio (zadel je z glavo le slabo minuto po vstopu v igri, mojstrsko mu je podal strelec prvega zadetka Barella) in belgijski napadalec Romelu Lukaku, ki je s protinapada lepo preigral vratarja in zadel v nebranjeno mrežo domače zasedbe. Inter je vpisal še 24. točko sezone in sedmo zmago, s čimer bo tudi po 11. krogu obdržal drugo mesto v Serie A.

Serie A, 11. krog:

Cagliari - Inter 1:3(1:0)

Sottil 42.; Barella 77., D'Ambrosio 84., Lukaku 90+4.