Inter se je za obračun z Liverpoolom ogrel z lahko zmago

Zasedba iz lombardijske prestolnice je na stadionu San Siro povedla že v enajsti minuti, ko je zadel Argentinec Lautaro Martinez, s sedmimi goli trenutno prvi strelec serie A. Milančani so v drugi polovici tekme še povečali frekvenco svojih obratov in zabili tri gole, dosegli so jih Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (81.) in Carlos Augusto (86.).
Na današnji prvi tekmi je Sassuolo pred domačimi gledalci premagal Fiorentino s 3:1. Za ekipo iz Reggio Emilie so zadeli Cristian Volpato (14.), Tarik Muharemović (45.+1) in Ismael Kone (65.), edini gol za goste, ki so po osmem porazu padli na zadnje mesto v 20-članski ligi, pa je dosegel Rolando Mandragora (9./11 m).
Nedeljski pari so Cremonese - Lecce, Cagliari - Roma, Lazio - Bologna in Napoli - Juventus, ponedeljkovi pa Pisa - Parma, Udinese - Genoa in Torino - Milan.
Izidi, 14. krog serie A:
Sassuolo - Fiorentina 3:1 (2:1)
Inter - Como 4:0 (1:0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.