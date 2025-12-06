Svetli način
Nogomet

Inter se je za obračun z Liverpoolom ogrel z lahko zmago

Rim, 06. 12. 2025 20.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Inter Milano je v 14. krogu italijanskega nogometnega prvenstva visoko premagal Como s 4:0 in se po nepopolnem krogu prebil na vrh lestvice. Pred Milanom in Napolijem ima dve točki prednosti. Napoli bo v nedeljo gostil Juventus, Milan pa dan kasneje čaka gostovanje pri Torinu.

Zasedba iz lombardijske prestolnice je na stadionu San Siro povedla že v enajsti minuti, ko je zadel Argentinec Lautaro Martinez, s sedmimi goli trenutno prvi strelec serie A. Milančani so v drugi polovici tekme še povečali frekvenco svojih obratov in zabili tri gole, dosegli so jih Marcus Thuram (59.), Hakan Calhanoglu (81.) in Carlos Augusto (86.).

Strelca dveh od štirih golov Interja proti Comu Marcus Thuram in Lautaro Martinez
Strelca dveh od štirih golov Interja proti Comu Marcus Thuram in Lautaro Martinez FOTO: AP

Na današnji prvi tekmi je Sassuolo pred domačimi gledalci premagal Fiorentino s 3:1. Za ekipo iz Reggio Emilie so zadeli Cristian Volpato (14.), Tarik Muharemović (45.+1) in Ismael Kone (65.), edini gol za goste, ki so po osmem porazu padli na zadnje mesto v 20-članski ligi, pa je dosegel Rolando Mandragora (9./11 m).

Preberi še Bo Christian Chivu uspel zrežirati zmago proti Liverpoolu?

Nedeljski pari so Cremonese - Lecce, Cagliari - Roma, Lazio - Bologna in Napoli - Juventus, ponedeljkovi pa Pisa - Parma, Udinese - Genoa in Torino - Milan.

Izidi, 14. krog serie A:

Sassuolo - Fiorentina 3:1 (2:1)

Inter - Como 4:0 (1:0)

inter como serie a
