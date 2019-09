Inter še naprej brez praske, do zmage tudi stara dama

Nogometaši Interja so novo sezono italijanskega prvenstva otvorili naravnost sanjsko. Po šestih krogih imajo prav toliko zmag in so sami na vrhu lestvice. Tokrat so bili na gostovanju s 3:1 boljši od Sampdorie. Uspešen je bil tudi najbližji zasledovalec črno-modrih Juventus, ki je doma ugnal Spal.

VEČ VIDEOVSEBIN 02:03 Vrhunci tekme Sampdoria - Inter 02:01 Vrhunci tekme Juventus - Spal