'Sanjal sem o tem, da bi igral v finalu. Zaradi teh igralcev sem tu še drugič v treh letih'

Simone Inzaghi je svojo nogometno kariero odigral v senci veliko bolj slavnega brata Filippa Inzaghija. Zdaj sta oba trenerja in vlogi sta zamenjala. Simone je svojo trenersko kariero začel pri Laziu, sledil je odhod na klop Interja, kjer je moštvo do zdaj vodil na 216 tekmah. Na treningu, ki ga je v petek pred novinarji opravil s svojimi varovanci, smo se lahko osebno prepričali, kako zahteven in nepopustljiv je do svojih varovancev. "Ti igralci so v teh štirih letih naredili veliko. Veliko so zmagovali in izgubljali. Vedno smo vsi dali vse od sebe, kar velja za vse nas. Ponosni smo na to, da igramo za Inter. Sanjal sem o tem, da bi igral v finalu Lige prvakov. Tega nisem dosegel kot igralec, zahvaljujoč tem igralcem pa sem tu že drugič v treh letih," je svoje varovance pohvalil italijanski strateg.

Simone Inzaghi je med petkovim treningom svoje varovancem zelo glasno dal vedeti kaj od njih pričakuje. FOTO: AP icon-expand

Leta 2023 je Manchester City slavil z 1:0. Za Inzaghija je to bil najbolj boleč poraz v karieri in tokrat zagotovo ničesar ne bo prepustil naključju. "Igralci so odločeni, da bodo zmagali. S tem niso obsedeni, saj tega tudi ne želimo. Leta 2023 smo se nekaj naučili. Zdaj vemo, kako se pripraviti na finale. Seveda je vsaka tekma drugačna. Tudi tokrat pa se bomo soočili z odlično ekipo," je pred velikim obračunom samozavesten Inzaghi. Dodal je, da so mu na voljo prav vsi igralci: "Več od tega ne bi mogel želeti."

PSG igra podobno, kot je leta 2023 igral Manchester City, kar ni naključje. Obe moštvi vodita nekdanja trenerja Barcelone Pep Guardiola in Luis Enrique. Inter pa navdih zagotovo črpa v svoji bogati zgodovini. Predhodne tri pokale v tem tekmovanju so črno-modri osvojili z zelo podobnim pristopom, ki je temeljil predvsem na odlični obrambi. "Zavedati se moramo, da bomo na obračunu s Parizom v določenih trenutkih trpeli. V drugih trenutkih pa bomo imeli žogo v svoji posesti in oni bodo morali braniti. Odločali bodo trenutki in podrobnosti," je ključ do uspeha opisal Inzaghi.

Pred finalom mnogi italijanski mediji namigujejo, da je trener Interja prejel bogato ponudbo iz Savdske Arabije. Po mnenju italijanskih novinarjev naj bi resno razmišljal o odhodu po finalu. Inzaghi se, vsaj javno, ne strinja z njihovimi namigovanji. "Kar se tiče moje prihodnosti, je jutri finale Lige prvakov. Vodstvo kluba je tukaj, ampak o moji prihodnosti se bomo sproščeno pogovarjali naslednji teden. Vedno bomo razmišljali le o tem, kar je najboljše za Inter. Tukaj sem srečen, saj imam tu vse pogoje za uspeh," je o svoji prihodnosti dan pred najpomembnejšo tekmo sezone dejal Inzaghi.