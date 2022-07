Inter tudi uradno pripeljal naslednika Samirja Handanovića

V Milano se seli tudi nekdanji armenski reprezentant Henrikh Mkhitaryjan, in sicer z dvoletno pogodbo, ki mu bo predvidoma prinesla 4,5 milijona evrov na sezono. Pri Romi je igral tri leta, lani pa je pod Josejem Mourinhom slavil v premierni sezoni novoustanovljene Konferenčne lige. Triintridesetletnik je igral za Arsenal, Borussio Dortmund ter Manchester United, s katerim je osvojil evropsko ligo in angleški ligaški pokal. S Šahtarjem iz Donecka je med letoma 2011 in 2013 osvojil tudi tri zaporedne zmage v ukrajinskem prvenstvu in pokalu.