Inter ugnal Romo, Cagliari uprizoril zgodovinski preobrat

Inter je na domačem terenu prevladoval proti varovancem Joseja Mourinha. Ti si niso priigrali niti ene priložnosti, proti vratom tekmeca pa so sprožili le en strel. Črno-modri so poskušali precej več, tri točke pa je vodilni ekipi Serie A zagotovil Marcus Thuram v 81. minuti.

Cagliariju je na prvi nedeljski tekmi uspel izjemen preobrat. Frosinone je vodil že s 3:0, a so domači od 72. minute zadeli štirikrat, od tega dvakrat v sodnikovem dodatku. Odločilna zadetka je zabil Leonardo Pavoletti, in sicer v 94. in 96. minuti.