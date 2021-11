Inter v derbiju kroga premagal zasedbo Napolija

Benečani so v Bologni do svoje četrte zmage prišli po zaslugi zadetka Davida Okerekeja v 61. minuti. Belec pa je proti Sampdorii moral pobrati žogo iz svoje mreže po avtogolu Francesca Di Tacchia v 40. minuti in zadetku Antonia Candreve tri minute pozneje. Salernitana je po desetem porazu spet na zadnjem mestu lestvice. Na prvi današnji tekmi sta se Sassuolo in Cagliari razšla z 2:2.

Serie A, izidi, nedeljske tekme

Sassuolo - Cagliari 2:2 (1:1)

Bologna - Venezia 0:1 (0:0)

(Domen Črnigoj zaradi poškodbe ni igral za Venezio)

Salernitana - Sampdoria 0:2 (0:2)

(Vid Belec je branil celo tekmo za Salernitano)

Inter - Napoli 3:2 (2:1)

(Samir Handanović je branil celo tekmo za Inter)